美日澳相繼關心台海和平 外交部：理念相近國家重申區域穩定重要性

外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家，再度重申台海及區域和平穩定的重要性。（資料照）

2024/09/22 12:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕繼美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間20日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，並重申將致力推動自由開放、安全穩定的印太地區後，拜登21日也與日本首相岸田文雄會晤，重申維護台海穩定的決心，與關切中國在南海等地進行的破壞穩定行動。對此，外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家，再度重申台海及區域和平穩定的重要性。

美國、日本、澳洲、印度領袖美東時間21日在德拉瓦州舉行第4屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，拜登與峰會期間與岸田文雄會晤，會後白宮新聞稿指出，美、日雙方領導人重申對維護台海和平與穩定的決心，強調反對任何企圖以武力改變現狀的行徑，雙方也關切中國在包括南海等地區進行脅迫及破壞穩定的行動。

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外交部表示，對於繼20日的美、澳領袖會晤後，美、日雙方領袖也於21日再度展現對維持台海和平與穩定的重視，他們誠摯感謝與歡迎。

此外，「四方安全對話」領袖峰會會後透聯合聲明也強調，維護區域和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺，強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，並譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。外交部指出，聲明再次彰顯國際社會對印太區域和平與穩定的高度重視。

外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家再度重申台海及區域和平穩定的重要性，我國作為印太區域負責任的成員，也將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

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