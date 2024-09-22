為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

美日澳相繼關心台海和平 外交部：理念相近國家重申區域穩定重要性

外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家，再度重申台海及區域和平穩定的重要性。（資料照）

外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家，再度重申台海及區域和平穩定的重要性。（資料照）

2024/09/22 12:26

〔記者黃靖媗／台北報導〕繼美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間20日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，並重申將致力推動自由開放、安全穩定的印太地區後，拜登21日也與日本首相岸田文雄會晤，重申維護台海穩定的決心，與關切中國在南海等地進行的破壞穩定行動。對此，外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家，再度重申台海及區域和平穩定的重要性。

美國、日本、澳洲、印度領袖美東時間21日在德拉瓦州舉行第4屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，拜登與峰會期間與岸田文雄會晤，會後白宮新聞稿指出，美、日雙方領導人重申對維護台海和平與穩定的決心，強調反對任何企圖以武力改變現狀的行徑，雙方也關切中國在包括南海等地區進行脅迫及破壞穩定的行動。

外交部表示，對於繼20日的美、澳領袖會晤後，美、日雙方領袖也於21日再度展現對維持台海和平與穩定的重視，他們誠摯感謝與歡迎。

此外，「四方安全對話」領袖峰會會後透聯合聲明也強調，維護區域和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺，強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，並譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。外交部指出，聲明再次彰顯國際社會對印太區域和平與穩定的高度重視。

外交部表示，感謝美國、日本等理念相近國家再度重申台海及區域和平穩定的重要性，我國作為印太區域負責任的成員，也將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歐美高階對話重申「重視台海和平」促中國克制 外交部致謝
2024/09/12 16:45

歐美高階對話重申「重視台海和平」促中國克制 外交部致謝
美國副國務卿公開重申「2758不涉台」 外交部致謝
2024/09/20 11:53

美國副國務卿公開重申「2758不涉台」 外交部致謝
首屆英美戰略對話籲和平解決兩岸問題 外交部回應了
2024/09/15 13:20

首屆英美戰略對話籲和平解決兩岸問題 外交部回應了
美澳領袖會談 支持台海和平
2024/09/22 05:30

美澳領袖會談 支持台海和平
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播