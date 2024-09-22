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藍營連署提案增大法官判決門檻 柯建銘：報復性行為污辱大法官同意權

民進黨團總召柯建銘。（資料照）

民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2024/09/22 11:58

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期上週開議，國民黨立委翁曉玲擬於27日再提「憲法訴訟法修正草案」，提高大法官判決門檻，從原先的現有總額過半數同意，改成3分之2以上同意。對此，民進黨團總召柯建銘今（22）日受訪認為，此舉就是政治操作、報復性行為，污辱及傷害大法官行使同意權，若持續對立下去，會摧毀及破壞台灣的憲政體制。

翁曉玲上會期提出的「憲法訴訟法修正草案」，明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人，本會期擬再追加第2案，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至3分之2以上同意。若兩案皆通過，未來至少要有10位以上大法官參與評議，且至少要有7位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定。

柯建銘指出，大法官10月底到期要行使同意權，「憲法訴訟法」是在108年才通過，3年後、111年1月4日才實施，現在制度才剛開始實施2年，因為個案，看到大法官同意權行使而做政治操作，使民進黨必須跟國民黨妥協。

柯建銘認為，國民黨再追加第2案，不外乎就是政治操作、對立，現在更狠，改成3分之2決，就是報復性行為，對大法官行使同意權做很大的侮辱及傷害；假如一直對立下去，會摧毀及破壞台灣的憲政體制，也高度不穩定，陷入藍綠鬥爭，非常不可取。他奉勸國民黨，要回歸社會民意上來看待，不要凡事藍綠鬥爭、做報復性行為，讓國家動盪不安。

柯建銘表示，台灣是一個法治國家，司法獨立、尊重大法官憲法釋憲，是每個國家最基本的要件，沒有一個政黨可以站在憲法對立面，大法官釋憲時，他曾憲法法庭說過一句話，「不容正義盡成灰，不信公理喚不回」，大家必須共同遵守憲法，不管釋憲結果為何，上週五（死刑案）釋憲出來時，藍白也說尊重憲法、急速修法，過了一天又翻盤做政治操作，這讓他們無法接受。

媒體詢問，若修法通過，大法官提名人選被封殺，是否會導致憲法法庭停擺？柯建銘說，若照這樣對立下去，憲法法庭就會停擺，整個憲政制度都被破壞，就好比將一把刀，插在台灣民主政治的心臟上，讓民主政治死亡，「大家想想，這可行嗎？」他呼籲，國民黨應尊重憲法，不要過度操作，還是要在法治國基礎概念上來談，一直政治操作、報復性行為，不會得到民意支持。

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