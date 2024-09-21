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    「發大財」口號重出江湖 韓國瑜站台藍委廖偉翔新服務處

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，韓國瑜前往慶賀，並抽獎送立院紀念酒。（記者蔡淑媛攝）

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，韓國瑜前往慶賀，並抽獎送立院紀念酒。（記者蔡淑媛攝）

    2024/09/21 16:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕韓總「發大財」口號再現！國民黨立委廖偉翔與市議員黃馨慧今天聯合服務處遷移開幕，立法院長韓國瑜今天前往祝賀，高喊「要發財」一定要先修路，指捷運藍、橘線，有立委、市長盧秀燕支持下，一旦完成會翻轉所有交通、經濟。

    廖偉翔今天慶祝聯合服務處遷移開幕，也提供2瓶新版立院紀念酒，並邀韓國瑜簽名供抽獎，韓國瑜現場抽出到場民眾號碼送出，韓國致辭時也大讚廖偉翔是立院升起的明星，勉勵他不忘選民託付，善用擔任立委的3把刀，質詢刀，預算審查刀、以及法院監督、立法的刀。

    韓國瑜除了強調，要發財一定要先修路，捷運藍、橘線完成後會翻轉城市交通與經濟，也稱廖偉翔在環衛委員會也爭取健保點值有能達到1點0.95元，另外也重青年心理輔導諮商。

    廖偉翔與黃馨慧聯合服務處遷移開幕，副院長江啟臣也到場慶賀，聽聞韓國瑜抽出2瓶立院紀念酒，也喊出加送一瓶立院紀念酒，他也準備數個禮盒供民眾有獎徵答，為廖偉翔造勢，也為自己選市長造勢，主持也在現場邀台下民眾一起喊出江市長加油，一旁立委謝龍介也被喊出謝市長。

    今天開幕活動，前台中市長胡志強、國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、謝龍介、羅智強、及民眾黨立委麥玉珍也前來，議員李中、朱暖英、張廖乃綸等民代出席，預定要出席的市長盧秀燕則因上午行程趕不及，由副市長黃國榮及市府局處首長到場致意。

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，江啟臣、謝龍介前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，江啟臣、謝龍介前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，前市長胡志強及多位市府官員、民代前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

    廖偉翔、議員黃馨慧今天聯合服務處遷移新址開幕，前市長胡志強及多位市府官員、民代前往慶賀。（記者蔡淑媛攝）

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