原民禁伐補償調升案 綠擬提釋憲

無黨籍立委高金素梅前天以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得藍白兩黨團支持表決通過。民進黨團總召柯建銘昨表示，國會多數暴力修法要政府增加編列預算，當然違憲，「未來我們會提釋憲」。（資料照）

2024/09/22 05:30

藍白以原民會未編足預算為由退回總預算案 柯建銘揭違憲起因

〔記者陳政宇／台北報導〕無黨籍立委高金素梅前天以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得藍白兩黨團支持表決通過。民進黨團總召柯建銘昨表示，國會多數暴力修法要政府增加編列預算，當然違憲，「未來我們會提釋憲」；民進黨團幹事長吳思瑤也說，相關修法違反權力分立原則，黨團支持行政部門聲請釋憲與否的決定。

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上會期三讀每公頃三萬變六萬

藍白上會期挾人數優勢，表決三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例修正案」，補償金額每公頃新台幣三萬元調升至六萬元。原民會指出，自一一四年起，每年所需補償金約五十二．一五億元，較現有補償金增加約廿五．九九億元，約占原民會一一四年度歲出概算一二五．二九億元之四十一．六％（新增廿五．九九億元之經費，約占廿％）。

柯建銘：剝奪政院預算編列權

行政院長卓榮泰當時在立院答詢時坦言，單一政策就用了一個部會四十％預算的例子前所未有，「這真的是很傷腦筋」；原民會則指出，該修法恐將排擠其他資源，政府仍會在能力範圍內，持續推動原住民族政策。

對於高金素梅質疑相關預算短編，並退回總預算案，柯建銘昨表示，禁伐補償條例是個別立委提案，在國會多數暴力表決下，要求政府增加編列預算，這已剝奪行政院的預算編列權，當然有違憲的問題，未來會直接提釋憲。至於由哪個機關提出釋憲聲請？柯則說，「都可以」。

吳思瑤：修法違反財政紀律法

吳思瑤指出，首先是適法性的問題，編列預算是行政部門的權力，立委僅能刪減、不得增加，這已違反「財政紀律法」；其次是預算分配合理性的問題，藍白為討好特定選民而強行通過肉桶法案，嚴重排擠其他原民預算；三是涉及權力分立原則的違憲問題。

立院黨團支持行政部門提釋憲

吳說，該修法直接剝奪、逾越行政權，行政部門當然可研議聲請釋憲與否，黨團支持政院的決定。

民進黨籍原住民立委伍麗華說明，禁伐補償金原本是由原民會的原住民族綜合發展基金支應，由主計總處撥補，去年起則改編列在原民會公務預算。原民會曾研擬提高一萬元額度，但大家在立院殺紅了眼，禁伐補償金最後增加三萬元，原民會對此編列四萬元公務預算，另兩萬元擬由前述基金支應。

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