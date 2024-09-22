南市藍營拿京華城案質疑南鐵照顧宅容積 都發局：具公益性符合法令

為了讓南鐵地下化工程順利推動，南市府當年在生產路旁興建南鐵照顧住宅安置拆遷戶。（記者蔡文居攝）

2024/09/22 13:13

〔記者蔡文居／台南報導〕民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，台南市議會國民黨團質疑總統賴清德於台南市長任內的南鐵照顧住宅也應調查是否涉及圖利，為何不見檢調約談？南市民進黨團幹事長周嘉韋表示，南鐵照顧宅具公益性和京華城的圖財團私利，兩者可說天壤之別，國民黨是想圍魏救趙，幫柯文哲脫罪嗎？

國民黨團副書記長林燕祝、發言人蔡育輝等人指出，南鐵照顧住宅是否涉及圖利，負責興建的富立建設董事長陳聰徒捐政治獻金，給時任台南市長賴清德，富立也拿下市府多起標案，為何鐵路照顧宅容積率從210％不斷增加到538.4％？司法以圖利羈押柯文哲，為何會差別待遇處理台南鐵路照顧住宅案？法律不該有差別待遇。

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南市都發局今澄清說，南鐵照顧住宅基地容積獎勵，外界質疑非事實。照顧住宅是配合鐵路地下化重大建設，合理維護拆遷戶的居住權益，採公有地公辦都更案件，極具重大公益性，經當時內政部營建署同意中央都更基金投資，並經行政院納入都更示範計畫，而且整評選過程完全公開透明，並無獨厚特定廠商。

都發局說，照顧住宅都更案容積獎勵28.11％、開放空間獎勵21.89％，總計申請50％容積獎勵，且無另外申請容積移轉，基地法定容積為210％，設計容積為210％x（1+50%）=315％，完全符合法令規定，盼各界查明，勿用政治立場看待政府照顧拆遷戶的施政。

周嘉韋表示，南鐵照顧宅是為了照顧弱勢的拆遷戶，並讓南鐵地下化的重大工程得以推動，極具公益性，這和京華城圖利特定財團的私利，兩者可說「XX比雞腿」，天壤之別，國民黨的護航手法太粗糙，如果該說法成立，那以後政府的重大工程都不用做了。

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