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    首頁　>　政治

    葉元之服務處搬遷 改至板橋小遠百附近

    葉元之指出，為宣傳新的服務處地點，他辦理國片「角頭─大橋頭」電影欣賞會，昨天約200位鄉親觀影。（葉元之提供）

    葉元之指出，為宣傳新的服務處地點，他辦理國片「角頭─大橋頭」電影欣賞會，昨天約200位鄉親觀影。（葉元之提供）

    2024/09/21 16:22

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市第七選舉區（板橋東區）立委葉元之服務處喬遷，葉元之今（21）日指出，服務處喬遷至板橋區新民街21號2樓，位置靠近板橋小遠百，交通便捷，方便需要服務的鄉親前來；他也規劃在板橋溪崑地區成立服務處。葉元之也說，針對地方建設，他會持續在國會緊盯浮州都市計畫、泰板輕軌、捷運萬大線二期等建設進度。

    葉元之指出，為了宣傳新的服務處地點，他辦理國片「角頭─大橋頭」電影欣賞會，吸引約200位鄉親到他的服務處索票，支持國片之餘也享受好電影，除了板橋小遠百附近的服務處。他規劃在溪崑地區也成立服務處，以便鄉親找他服務，歡迎大眾向他反映地方建設與中央政策等議題，可電洽02-22580355。

    葉元之說，他在國會關注教育議題，包含108課綱、雙語教育、幼教、校園安全、高齡教育、親職假等，並也關注攸關民生的打擊詐騙跟黃牛、醫療品質提升、長者照顧、稅制改革議題；地方建設方面，他爭取公立幼兒園設立、改善國小操場及地坪，並透過國有地活化，爭取停車格、充電樁，並積極推動電線桿地下化。

    至於板橋區的地方建設，葉元之說，他會緊盯浮洲都市計畫、泰板輕軌、捷運萬大線二期等計畫或工程進度。

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