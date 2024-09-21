自曝與貝里斯「辣醬情緣」！林佳龍賀友邦獨立43週年

今為貝里斯43週年獨立紀念日，也是台貝建交35週年，外交部長林佳龍除道賀外，也大推貝國知名「夏普奶奶（Marie Sharp's）」，並稱堪比台灣「東泉辣椒醬」。（林佳龍提供）

2024/09/21 19:59

〔記者方瑋立／台北報導〕今（21）日為我國中美洲友邦貝里斯43週年獨立紀念日，也是台貝建交35週年，外交部長林佳龍今表示，感謝貝里斯在國際場域長期堅定挺台，並肯定貝國為台灣重要合作夥伴，外交部正積極協助貝國白蝦進口台灣籌備工作，期盼未來國人獲得更多樣化選擇，台貝邦誼永固。

林佳龍晚間在臉書透露，自己雖常被家人和幕僚提醒飲食要清淡，但作為「無辣不歡」的辣醬愛好者，仍然難以抵擋來自貝里斯的「夏普奶奶（Marie Sharp’s）辣椒醬」的魅力，「工作很辛苦、心靈也需要獲得滿足」，這時就會請出「貝里斯的夏普奶奶」，獲得一些小確幸，這項貝里斯名產，台灣現在也買的到。

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林佳龍自曝曾三訪貝里斯，分別是 2004 年隨同前總統陳水扁出訪、2019 年以交通部長身分受邀率團出席台貝建交 30 週年紀念活動，以及 2023 年隨同蔡英文前總統出訪。他說，每一次訪問都會帶回這款微酸辣風味的辣椒醬，並大讚「和台灣東泉辣椒醬一樣，已經成為家中餐桌上不可或缺的存在，尤其搭配白蝦等海鮮料理，真是絕配」。

林佳龍強調，副總統蕭美琴也特別錄製影片推薦這款辣椒醬，足見其受歡迎程度，今適逢貝里斯獨立 43 週年紀念日、也是台貝建交 35 週年，藉此機感謝貝里斯長期在國際場域為台灣發聲，貝里斯農漁產品豐富，外交部也正積極協助貝里斯白蝦進口台灣，期待未來台灣民眾能享受到更多樣化的選擇，祝福台貝邦誼永固。

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