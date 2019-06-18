長榮罷工危機 交通部：林佳龍訪貝里斯必要時提前返台

2019-06-18 21:27

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部今天表示，受外交單位建議，交通部長林佳龍將率團代表我國出席與中美洲貝里斯建交30週年慶祝活動。由於正值長榮空服罷工危機，交通部也強調，行政院已責成勞動部專責勞資協商，交通部則投入疏運應變，林佳龍出訪行程中隨時掌握相關動態，並視情形評估暫停行程，提前返台應變。

台灣與貝里斯自1989年正式建交，迄今30週年，我國政府受貝里斯邀請，前往該國出席相關慶祝活動。外交部建議由林佳龍率團出席。

交通部表示，林佳龍預計今晚10點左右從桃園機場出發，途中將於美國轉機，抵達貝里斯後預計將簽署兩國觀光合作意向書及郵政合作備忘錄，也將代表台灣與貝國總理巴洛、交通暨救災部長卡斯卓、觀光暨民航部長赫瑞迪等貝國政府高層會晤。

交通部補充，國際民航組織（ICAO）第40屆大會將在9月24日至10月4日於加拿大蒙特婁舉行，自我國退出聯合國後，除2013年曾以理事主席特邀貴賓身分參加外，均未再獲邀參加，為此，林佳龍也會在此行請貝國支持我國參與ICAO大會。

交通部表示，為加強雙方實質合作，此行將在郵政及觀光強化與貝國合作。在郵政部分，兩國郵政單位將簽署「台貝郵政合作備忘錄」，並參加貝國舉辦的台貝建交30週年紀念郵票設計圖樣揭示典禮，進一步強化兩國郵政合作；觀光部分，貝國擬成立之旅遊服務業訓練中心，期待我國提供協助或分享經驗，邀請林佳龍分享台灣推動觀光發展的成功經驗，並共同簽署「台貝觀光合作意向書」，協助貝國強化觀光產業能力建構，提升觀光品質及精緻迎賓訓練等。

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