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    京華城案牽動台中2026藍白合 江和樹期待柯文哲2.0出現

    民眾黨台中市黨部主委江和樹說，柯文哲如果沒有貪污，那麼2026年地方選舉「就會有不一樣的柯文哲出現」。（讀者提供）

    民眾黨台中市黨部主委江和樹說，柯文哲如果沒有貪污，那麼2026年地方選舉「就會有不一樣的柯文哲出現」。（讀者提供）

    2024/09/21 19:53

    〔記者黃旭磊／台中報導〕民眾黨挺主席柯文哲宣講遍地開花，台中場將於明晚（22日）在南區醒修宮廟埕舉辦，民眾發現台中市府有給職顧問蔡壁如未排定出席，「又被（黨部）漏了」，反倒是出現國民黨立委楊瓊瓔宣講，選民憂心藍白合組合生變。對此，民眾黨台中市黨部主委江和樹說，原則上，台中一直都是藍白合作示範區，但還是要看檢調沒有確實到柯文哲貪污拿錢證據。

    江和樹今天下午表示，外界疑慮後年地方選舉、藍白還會持續合作嗎，對此，要看檢調有沒有確實掌握到主席柯文哲在京華城案貪污拿錢證據；如果都沒有貪污、結果獲判無罪，那麼，2026年地方選舉「就會有不一樣的柯文哲出現」，希望民眾黨有機會推出自己市長候選人。

    江和樹說，自己相信柯文哲無罪，希望他早日歸來，如果民眾黨沒有推出自己的市長候選人，就可能尋求藍白合作機會，因為藍白不合就會讓民進黨得利，「（台語）你就去爽到民進黨」，還是要呼籲國民黨思考2026跟2028年選情，是要禮讓、還是要與民眾黨合作，在野第二跟第三大黨要有合作默契。

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