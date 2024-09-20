台貝建交35年 吳釗燮、韓國瑜出席貝里斯國慶酒會

國安會祕書長吳釗燮（右）與貝里斯駐台大使碧坎蒂舉杯致意。（記者廖振輝攝）

2024/09/20 22:47

〔記者方瑋立／台北報導〕慶賀貝里斯獨立43週年國慶暨台貝建交35週年，貝里斯駐台大使館今（20日）台北遠東香格里拉舉辦國慶酒會，國安會秘書長吳釗燮、立法院長韓國瑜、外交部次長陳立國及政府官員、各國使節皆出席致意；副總統蕭美琴及各院院長、六都市長也透過影片向友邦道賀。

貝里斯國慶酒會今年與中美洲經貿辦事處（CATO）協辦，開場由牧師帶領與會人士祈禱拉開序幕，隨後由台北市日新國小合唱團分別演唱貝里斯及我國國歌，以及由貝里斯在台留學生進行舞蹈表演。會場亦展出「台貝友誼35週年繪畫設計大賽」10幅得獎作品，充分展現兩國文化交融的魅力。

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吳釗燮致詞表示，國安官員出席祝賀友邦國慶並不常見，但自己過去曾任外交部長，也曾兩度到訪貝里斯，第一手見證貝里斯人民的熱情和台貝35年邦誼的穩健。

吳釗燮提到，本月稍早，貝里斯眾議院通過決議，正式記錄與民主台灣建交35週年，不但彰顯兩國情誼的堅強和深化，更是對民主自由等共享價值的深刻肯認。

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Dr. Candice Pitts）則強調，台貝雙方長期都是堅定的盟友，在經濟、文化交流和國際事務等合作密切，隨著台貝經濟合作協定生效，兩國經貿往來已顯著成長，更進一步促進兩國產業的深度融合。

碧坎蒂說，今年8月有50名台灣國際青年大使造訪貝里斯，了解貝里斯人民和文化，而桃園市長張善政日前也造訪貝里斯，探討城市合作，貝里斯作為中美洲唯一的英語國家，透過兩國人民直接接觸，協助台灣達成2030雙語國家的政策，是台貝間互蒙其利的案例之一。她感謝台灣政府與人民的支持，並強調貝里斯將持續加強與台灣合作，以應對全球挑戰，並實現雙邊共同發展的願景。

蕭美琴透過影片表示，台貝建交35年來，兩國已在各領域密切合作，發展出深厚的夥伴關係，兩國多年在一起，貝里斯也一向是台灣在聯合國、世衛組織、國際刑警組織等國際舞台上，最堅定推動台灣國際參與的倡議者。

蕭美琴並引用貝里斯獨立43週年慶祝主題「驕傲且自由的國度（A Nation Proud and Free）」指出，總統賴清德致力於鞏固與貝里斯等民主國家關係，交流各領域的發展經驗，強化民主韌性以因應各項挑戰，共同成為民主世界的「MVP」。

酒會現場亦播放韓國瑜及台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁預錄祝賀影片，韓國瑜隨後親赴國慶酒會現場致意，並與吳釗燮頒發繪畫大賽得獎獎項。

國安會祕書長吳釗燮（左一）、立法院長韓國瑜（右二）、外交部次長陳立國（右一）21日出席「貝里斯獨立43週年紀念日」慶祝酒會，與貝里斯駐台大使碧坎蒂（左二）合影。（記者廖振輝攝）

貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Augusta Pitts）。（記者廖振輝攝）

國安會祕書長吳釗燮（左）、立法院長韓國瑜（中）、外交部次長陳立國（右）21日出席「貝里斯獨立43週年紀念日」慶祝酒會。（記者廖振輝攝）

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