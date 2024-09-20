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    續查京華城案金流 北檢再傳訊朱亞虎、3度提訊沈慶京

    台北地檢署偵辦京華城弊案，昨第三度提訊沈慶京（左）。（記者田裕華攝）

    台北地檢署偵辦京華城弊案，昨第三度提訊沈慶京（左）。（記者田裕華攝）

    2024/09/20 05:30

    釐清朱亞虎與柯文哲所購商辦承租方關係

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，昨下午第三度提訊在押的威京集團主席沈慶京，持續釐清京華城開發案金流是否涉及行、收賄；同時間也第二度傳訊同案被告、威京集團鼎越公司前董事長朱亞虎，朱涉利用過去曾任北市府兵役局長的府、會人脈，讓京華城順利取得超額容積獎勵。據悉，調查重點除了京華城金流，還有朱亞虎與柯文哲所購商辦承租方「先發興業公司」的關係，檢方訊後將朱請回。

    京華城弊案處處有朱亞虎身影，二○二二年十月十八日，柯市府核發京華城建築執照，京華城協議書由柯文哲代表北市府，和鼎越開發公司簽訂，當時朱亞虎為鼎越董事長，檢、廉懷疑朱扮演中間人，利用其人脈助京華城爭取得到容積獎勵，北檢上月卅一日聲押柯文哲當晚，即曾拘提朱亞虎到案說明，訊後獲無保請回。

    民進黨北市議員洪健益近日爆料，朱亞虎疑於二○一七年七月手寫陳情信給「蔡姊」，洪認為是寫給時任市長室主任蔡壁如，洪昨日再出示疑為蔡壁如的「手諭」，質疑朱、蔡早在七年前即開始運作京華城案。

    檢方昨二度約談朱亞虎，他抵達時企圖繞道躲避媒體拍攝，仍被包圍，他邊走邊說「我沒有行賄」，隨即被律師制止，庭訊後他僅雙手抱拳致意離去，未再表示意見。

    追查朱亞虎是否助沈慶京行賄公務人員

    據了解，昨由偵辦柯政治獻金案的檢察官唐仲慶偵訊朱亞虎，除追查朱是否助沈慶京行賄公務人員，另一方面有民代提及，柯文哲以四千三百萬元購買的商辦，是由先發興業公司承租，朱亞虎也熟識該公司的前董事，商辦交易過程被質疑和京華城案有關，檢方也一併釐清。

    至於沈慶京，他十三日因身體不適，第二度被戒護就醫，其律師越方如當晚遞狀聲請具保停止羈押，台北地院迄昨尚未裁定，北檢昨第三度提訊他，訊後還押台北看守所。

    北檢第二度傳訊同案被告、威京集團鼎越公司前董事長朱亞虎。（記者陳彩玲攝）

    北檢第二度傳訊同案被告、威京集團鼎越公司前董事長朱亞虎。（記者陳彩玲攝）

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