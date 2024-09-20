游淑慧︰法務局曾提都委會無權創設容獎

台北市議會京華城專案調查小組召集人游淑慧表示，法務局代表曾提出都委會沒有創設容積獎勵權力，意見也未獲討論與尊重。（記者蔡思培攝）

2024/09/20 05:30

審京華城案 市府代表從未表達意見

〔記者蔡思培、何玉華／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，台北市議會京華城專案調查小組昨舉行會議，召集人游淑慧會後表示，監察院調查報告點出許多都委會委員曾針對適法性、公益性與對價性質疑，但意見都未被處理；法務局代表在二○二○年十月十二日會議也曾提出都委會沒有創設容積獎勵權力，意見也未獲討論與尊重，且之後會議就未再邀請法務局參加。她質疑，京華城案近十年來都有爭議，為何柯文哲指派的府內代表一句話都未表達過，有意見的都是府外委員。

京華城調查小組成員昨對調查內容部分已有共識，調查的四個重點包括訴訟中案件為何可以重新交到都委會研議；原允建樓地板面積，是誰與京華城研議出「方案四」容積獎勵；都委會有眾多不同意見，但持反對意見的委員未被續聘、意見也遭忽略；違反行政程序交辦。但小組成員對結論無共識，九月卅日將再開會，此案也將移送監察院。

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游淑慧說，都委會有三分之一、約六至八位府內代表，包括各局處首長或副首長，但官員歷次審京華城案都未表達意見。所以調查小組對制度性建議也有共識，市府應訂立SOP，未來都委會做出決議，市府仍要把關，不能單靠都委會決議提供個案數百億容積。她也建議市府成立專案小組，針對各種可能司法結果（起訴與否、是否停工）研擬，未來也會將此案移送監察院。

蔣︰若判刑確定 會要求京華城停工

對此，台北市長蔣萬安昨受訪表示，起訴經法院判刑確定之後，就會依法要求京華城停工；市府會依法辦理。

京華城調查小組會議昨原本是最後一次召開，卻因成員對結論有不同立場，最後未達成共識。民進黨議員許淑華認為，京華城案容積屬公共財，不應該為特定個案量身訂做、自創，並準用都更條例，有違母法精神。民眾黨議員陳宥丞則說，希望調查小組回歸理性、客觀，進行時序修正與實務討論，別成為情緒抒發或操作政治工具。

調查小組九月卅日將再開會，游淑慧指出，若屆時仍無共識，會比照大法官釋憲保留不同意見書。

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