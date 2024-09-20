美副卿坎貝爾：北京擴大解釋 中國用2758號決議 損台灣地位

美國副國務卿坎貝爾18日在國會作證時表示，北京當局擴大解釋聯合國大會第2758號決議，將台灣摒除於聯合國體系來損害台灣地位。（路透檔案照）

2024/09/20 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾十八日在國會作證時表示，北京當局擴大解釋聯合國大會第二七五八號決議，將台灣摒除於聯合國體系來損害台灣地位。這是美國行政部門迄今對二七五八號決議的最新表態，也是坎貝爾首度就此表態。

未觸及台灣 北京卻與一中掛鉤

一九七一年通過的二七五八號決議承認中華人民共和國是「中國」在聯合國的唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」；而北京則將該決議與「一中原則」掛鉤，擴大解釋為承認「台灣是中國的一部分」，以阻撓台灣參與聯合國體系的組織與活動。

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友台的共和黨聯邦眾議員巴爾在眾院外委會的聽證會上表示，中國利用該決議主張台灣是中國的一部分，該決議雖「確實提及蔣介石，但並未觸及台灣地位」，而且還被北京拿來阻撓台灣的外交活動與參加國際組織。對此，坎貝爾表示認同，「是的，確實如此」，二七五八號決議被中國拿來當成指稱台灣在聯合國的地位不合法的外交工具；該決議被拿來詮釋「一中原則」也讓台灣處於劣勢。

阻撓台灣外交活動、參與國際

坎貝爾還重申美國對台灣的承諾，指華府對台政策是以台灣關係法、六項保證與美中三公報為指引。坎貝爾稱此架構有時確實困難且具挑戰性，但過去四十年來為台海兩岸提供前所未有的發展、和平與穩定。儘管未來可能會更艱難，但他相信美國對台政策為美國提供良好互動的能力與架構。

坎貝爾也說，中國已是美國史上最重大挑戰，而且非僅限於軍事，而是全面性挑戰，發生在中國力圖拉攏的「全球南方」與科技領域，美國需要全方位加緊努力。

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