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談「國家正常化」 吳欣岱：民主的脆弱源自認同錯亂

台灣基進秘書長吳欣岱。（記者方瑋立攝）

台灣基進秘書長吳欣岱。（記者方瑋立攝）

2024/09/21 20:13

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進秘書長吳欣岱今（21）日出席「2024國家正常化研討會」時表示，國家的不正常源於中華民國體制問題及現階段民主的脆弱，而民主脆弱又因一個中國的「認同錯亂」而生，因此，在做轉型正義的同時，也必須兼顧認同轉換的工作，否則縱使有「第三勢力」，只要中國黨仍存有成為執政黨的政治實力，台灣的民主就不可能有正常監督和輪替。

台灣制憲基金會、台灣教授協會、李登輝基金會、新台灣和平基金會、台灣永社、台灣新世紀文教基金會、台灣安保協會、台灣獨立建國聯盟今共同舉辦「2024國家正常化研討會」，廣邀各界專家學者，分三場次探討「國軍正常化」、「空間轉型正義」及「台灣正名運動」等議題。

吳欣岱與談第三場次後半「國家正常化的歧路與坦途」主題時表示，國家不正常必須從「中華民國體制問題」、「現階段脆弱的民主」這兩項互相影響、牽制的重點來談。

吳指出，中華民國體制因其政權的外來性格，令住民自決權利難以行使，同時造成了「一個中國」的認同錯亂，在內除有黃埔軍人被中共統戰的問題外，在外還會發生台灣援外技術團因「China」之名被誤認為中國的情況。

吳續指，而民主之所以脆弱，其中一個原因是轉型正義未竟，四處都尚能看到崇拜威權的銅像、語彙，大學校長帶頭嘲弄228事件、威權代表世家後代能靠著政治遺產當選台北市長。

此外，吳欣岱認為，在處理威權遺緒的過程中，與他國不同的是，台灣的威權價值常常與國族認同糾纏，對諸多緬懷威權象徵的人而言，放不下的可能只是那份「大中國情懷」。國族認同的歧異常讓台灣轉型正義工程失焦，也令過程較其他國家困難。

吳強調，在台灣，做轉型正義的同時，必然要進行認同轉換的工作，要將對中國的認同轉換為對台灣的認同，轉型正義才能得以進行。

吳感嘆，近來許多人在討論「第三勢力何去何從」，事實上台灣目前的主要政黨構成，並非左派右派、保守進步之爭，而是台灣價值和中國價值的拉扯。在此情況下，只要中國黨仍存有成為執政黨的政治實力，台灣的民主就不可能有正常監督，甚至不可能有正常的輪替，而這正是台灣民主脆弱的根源。

吳欣岱最後以「非洲大草原的水牛」為喻指出，當水牛看到暴風雨形成時，會直覺式地向暴風雨奔去，因為只有正面迎戰，在風暴中滯留的時間才會最短。她直言，中華民國體制和台灣的民主困境並不會隨著安逸和逃避自然消失，在國家邁向正常化的道路上，台灣未來的坦途僅有正面挑戰、逐一處理。

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