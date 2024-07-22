為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

彰濱光電招標違失虧損近70億元 經濟部遭監院糾正

彰濱光電招標違失虧損近70億，監察院今日公告，對經濟部提出糾正。（資料照）

彰濱光電招標違失虧損近70億，監察院今日公告，對經濟部提出糾正。（資料照）

2024/07/22 14:00

〔記者方瑋立/台北報導〕經濟部2016年起承辦7件彰濱工業區海域範圍太陽光電標租案，在投標須知「電價回饋金」相關設計上有違失，導致政府20年電價回饋金總額將減收近台幣70億元，監察院今（22）日公告，此案嚴重影響國庫收入，對經濟部提出糾正。

據公告內容，經濟部2016年起依行政院指示辦理「太陽光電2年推動計畫」及「109年太陽光電6.5GW達標計畫」等7件彰濱工業區海域範圍太陽光電標租案。

然而，經濟部卻未在投標須知中設計「電價回饋金」的下限比率，且又在後續標案評選中降低回饋金評選比重，評選過程也有明顯不合理和明顯差異情形，最終讓回饋金設於1%至3%的廠商得標。

此外，該廠商在得標未滿週年即違約將公司轉賣，被經濟部查出要求買回並主導經營權後，又以甲、乙種特別股手法，讓原公司擁有表決權、分配股息紅利、分派剩餘財產等實質權力降至10%，持續違反契約規定。

監察院今日公告，經濟部所辦相關光電標案嚴重影響國庫收入，對標案評選過程不合理及廠商違約處置也均核有違失，依法提案糾正，將移送行政院督飭所屬確實檢討改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北流1.9億爭議款案遭監院糾正 蔣萬安：柯前市府未付
2024/04/19 17:33

北流1.9億爭議款案遭監院糾正 蔣萬安：柯前市府未付
學生揭露性騷擾案遭安全威脅！ 監察院糾正台大
2024/07/11 16:55

學生揭露性騷擾案遭安全威脅！ 監察院糾正台大

C位樞紐霸主・O9捷運輕奢2-4房
漠視大巨蛋開演唱會需求！ 監院糾正北市府、內政部
2024/07/11 18:10

漠視大巨蛋開演唱會需求！ 監院糾正北市府、內政部
司法烏龍！聲請觀勒被駁卻送執行 監院糾正花蓮地檢、看守所
2024/07/10 17:31

司法烏龍！聲請觀勒被駁卻送執行 監院糾正花蓮地檢、看守所

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播