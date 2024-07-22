彰濱光電招標違失虧損近70億元 經濟部遭監院糾正

彰濱光電招標違失虧損近70億，監察院今日公告，對經濟部提出糾正。（資料照）

2024/07/22 14:00

〔記者方瑋立/台北報導〕經濟部2016年起承辦7件彰濱工業區海域範圍太陽光電標租案，在投標須知「電價回饋金」相關設計上有違失，導致政府20年電價回饋金總額將減收近台幣70億元，監察院今（22）日公告，此案嚴重影響國庫收入，對經濟部提出糾正。

據公告內容，經濟部2016年起依行政院指示辦理「太陽光電2年推動計畫」及「109年太陽光電6.5GW達標計畫」等7件彰濱工業區海域範圍太陽光電標租案。

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然而，經濟部卻未在投標須知中設計「電價回饋金」的下限比率，且又在後續標案評選中降低回饋金評選比重，評選過程也有明顯不合理和明顯差異情形，最終讓回饋金設於1%至3%的廠商得標。

此外，該廠商在得標未滿週年即違約將公司轉賣，被經濟部查出要求買回並主導經營權後，又以甲、乙種特別股手法，讓原公司擁有表決權、分配股息紅利、分派剩餘財產等實質權力降至10%，持續違反契約規定。

監察院今日公告，經濟部所辦相關光電標案嚴重影響國庫收入，對標案評選過程不合理及廠商違約處置也均核有違失，依法提案糾正，將移送行政院督飭所屬確實檢討改善。

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