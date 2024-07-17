「台灣迎向世界」奧運短片上線 外交部：我國將以「台灣隊」贏得喝采

巴黎奧運即將舉行，外交部特別策製「台灣 迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，向國際社會傳達我國積極參加巴黎奧運及台灣堅定走向世界的正面形象。（圖擷取自「潮台灣Trending Taiwan 」YouTube）

2024/07/17 22:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴黎奧運即將於7月26日登場。外交部特別策製「台灣 迎向世界（Taiwan： Win Over The World）」短片，向國際社會傳達我國積極參加巴黎奧運及台灣堅定走向世界的正面形象；我國雖以「中華台北」參與奧運，但最後將以「台灣隊」贏得國際喝采。

外交部說，影片從神祕的島嶼說起，由台灣人日常運動交織運動員專業受訓畫面，結合台灣地景人文及高科技等影像，呈現我國民主、和平及繁榮的樣貌，也藉以呼應當前政府「總合外交」的元素；片中透過Chinese Taipei與Taiwan交錯畫面，除了凸顯我國特殊國際處境，也揭曉我國雖以「中華台北」參與奧運，但最後將以「台灣隊」贏得國際喝采。

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影片也透過4個篇章的雙關語，凸顯選手參賽及國人日常兼具的特質。「毅力」篇呈現運動員全力以赴及台灣人的積極進取；「熱情」篇呈現選手認真練習及國人的熱忱活力；「冷靜」篇呈現台灣人民在面臨挑戰時的沈著及韌性；「創新」篇則呈現我國運用科技培訓國手及傲視全球的晶片等高科技。

片尾呼應奧運彰顯參與、平等、和平的精神，呈現台灣選手和外國選手在國際賽事後擁抱，以及穿著我國家隊服運動員充滿信心的畫面，傳達我國積極參與巴黎奧運及國際社會、立志成為「世界的台灣」的訊息。

外交部推出的奧運文宣影片有2分鐘及30秒精華版2個版本，並製作中、英、法3語版向全球播放。

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