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台中首件里長罷免案未過關 提案人：尊重里民選擇

台中大里永隆里長黃秀玲罷免昨天投票，開票結果同意罷免票數未達原選舉區選舉人總數4分之1，罷免案未過關。（台中市政府提供）

台中大里永隆里長黃秀玲罷免昨天投票，開票結果同意罷免票數未達原選舉區選舉人總數4分之1，罷免案未過關。（台中市政府提供）

2024/07/14 14:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中縣市合併後首件成案的大里永隆里長黃秀玲罷免昨天投票，開票後投票率僅24.37％，同意票1555票、不同意票798票，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1的2432票以上，差了877票，罷免案不通過，領銜提出罷免的葉茂隆今天坦承，投票率不如預期，但里民已經做出選擇，對於結果表示尊重。

大里區永隆里長黃秀玲上任1年多，卻傳出因里民不滿上任後，不配合地方宮廟發放重陽禮金等作法，引發部分里民反彈，在里民葉茂隆領銜下提案罷免，昨天進行投票，開票結果同意票1555票、不同意票798票，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1的2432票以上，罷免案不通過。

對於罷免結果，記者今天聯繫黃秀玲里長並未接電話，不過昨天得知結果後，向到場支持的里長說：「謝謝大家」，永隆里明天一定會更好。

領銜提案的葉茂隆則表示，原本預估投票率只要超過3成，罷免案就可過關，但包括年輕選民和上班族投票意願低，昨天投票率僅24.37%，比預期的30~35%低， 強調選前只在里內兩處地點懸掛布條，並沒有大力宣傳，但既然里民已經做出選擇，對於結果表示尊重。

葉茂隆表示，這次罷免前後花了8個月，雖然辛苦但有代價，是希望透過罷免，讓黃秀玲里長修正一些里民不滿意的行為，雖罷免沒通過，但投票結果顯示贊成罷免票數為不贊成罷免的2倍，里民已經用投票表達心聲，希望里長在接下來的任期能修正一些作法。

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