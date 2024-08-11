美民主黨大會藍綠白觀選名單出爐 王定宇領軍：國家利益立場一致

美國民主黨總統候選人賀錦麗與競選搭檔華茲8月6日首度合體亮相，在關鍵搖擺州賓州登台造勢。左起分別為賀錦麗夫婿任德龍（Doug Emhoff）、賀錦麗、華茲、華茲之妻格溫（Gwen Walz）。（路透資料照）

2024/08/11 09:10

〔記者陳政宇／台北報導〕民主黨全國代表大會（DNC）19日將於芝加哥登場，我外交部循例籌組跨黨派代表團參加。據指出，訪團成員包括5位民進黨、5位國民黨及1位民眾黨代表，多位立委報名參與，由民進黨籍立法院外交及國防委員會召委王定宇擔任本次團長；王透露，民進黨主席賴清德指派他帶團，屆時將與美方政要交流敘舊。

我方上月派出11人跨黨派代表團，觀摩在美國密爾瓦基市舉行的共和黨全代會。外交部表示，台灣與美國共和黨與民主黨關係密切友好，循例籌組代表團參加民主黨全代會，參與團員由各主要政黨指派黨籍立委或黨務主管參加。

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據本報掌握，民進黨推派立委王定宇和范雲、發言人韓瑩、高雄市議員湯詠瑜、新竹市前議員李姸慧出席；國民黨為立委許宇甄、邱若華和葛如鈞，發言人楊智伃、駐美代表秦日新，民眾黨則由立法院民眾黨團總召黃國昌報名參與。政黨組成比例與前次民主黨全代會相同，因正逢立法院休會期間，本次多了立委加入觀選行列。

對此，王定宇受訪說明，代表團出訪都是代表國家，不管是什麼政黨，維護國家利益的立場必須一致，在國內就算有再大岐見，都不會在外面顯露出來，相信跨黨派立委應該都有這個共識。

王定宇表示，對於美國民主選舉事務，代表團給予最高祝福、但不介入，主要是觀察這場活動及美國政局，並與一些民主黨老朋友或國會議員、政府官員交流敘舊，盡力提升台美間的關係與合作事項，同時參與場邊會議及其他相關會面，皆以國家利益為要。

原本有報名的民進黨立委邱志偉表示，他當時因立法院臨時會可能召開，加上選區事務、以及辦理簽證和機票等手續，故取消參加，把機會讓予年輕世代。黨內人士也透露，本次名單幾經更迭，原有多位黨籍立委報名出席，但因臨時會日程未定而婉拒，黨中央仍希望有立委參與，近日才底定最後名單。

至於出訪日程是否影響立院人事案，民進黨團幹事長吳思瑤回應說，在法定期程完成人事同意權行使是立委的職責，之所以要請立法院長韓國瑜召集黨團協商，正是因為朝野先前達成延會至7月16日的共識，也對臨時會處理人事案有默契，藍白應講清楚是否要開臨時會，而非問A答B。各黨團成員都有出訪行程規劃，更應該透過協商找出合宜方式，盼能兼顧國會外交和立委法定職權。

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