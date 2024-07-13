差877票！台中大里永隆里長黃秀玲罷免案沒過

大里區永隆里里長黃秀玲罷免案開票情形。（台中市政府提供）

2024/07/13 20:04

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市大里區永隆里里長黃秀玲罷免案是縣市合併後、第4屆公職人員首起罷免案，今天投票，投票率24.37％，同意票1555票、不同意票798票，無效票17票，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1的2432票以上，罷免案不通過。

黃秀玲得知結果後未接受本報訪問，不過，她向到場支持里長同仁說，「謝謝大家」，永隆里明天一定會更好。

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台中市民政局長吳世瑋說，今天投開票過程順利，無違規情形發生。

里民不滿黃秀玲任內表現，由葉茂隆領銜提出連署罷免，台中市選委會今年5月公告罷免案成立，成為台中市縣市合併後、第4屆公職人員首起罷免案。選舉人數為9725人，今天共有2370人投票，同意票數未達原選舉區選舉人總數4分之1的2432票以上，罷免案不通過。

民政局指出，開票統計結果，同意罷免1555票，不同意罷免798票，同意票雖多過不同意票，但差877票罷免票數未達法定門檻，罷免案不通過，台中市選委會將於7月16日召開委員會審議、7月19日公告結果。

吳世瑋指出，永隆里長罷免案為台中市合併以來首件成立的里長罷免案，依公職人員選舉罷免法第92條規定，罷免案經否決者，於被罷免人之任期內，不得對其再為罷免案之提議。

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