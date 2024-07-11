《遠見》大選前公布民調挨罰100萬 最高行撤銷：另為適法處分

最高行政法院今逆轉判決，認為應依對遠見有利的《總統副總統選舉罷免法》裁處，宣判廢棄北高行一審判決。（資料照）

2024/07/11 18:22

〔記者張文川／台北報導〕2020年總統暨立委選舉前7天，遠見雜誌在網站公布「《遠見》2020台灣民心動向大調查」，公布藍綠兩大政黨的支持度，並寫出調查方式、時間與對象，中選會認定違反選罷法，裁罰100萬元。遠見興訟抗罰，台北高等行政法院2022年4月判遠見敗訴；但最高行政法院今天逆轉判決，認為應依對遠見有利的修正後現行《總統副總統選舉罷免法》裁處，宣判廢棄北高行一審判決，撤銷訴願決定與原處分確定，應由中選會另為適法處分。

不過，即使遠見勝訴確定，但最高行也認定遠見確實違規，只是認為裁罰額度有問題，認為修正前的正副總統選罷法規定是罰鍰50萬元以上，修正後的罰則為20萬以上、200萬以下罰鍰，應適用對遠見有利的新法，才撤銷原處分，中選會仍可研議是否依新法開罰。

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2020年1月11日為第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉投票日期，遠見雜誌於1月4日在其網站張貼「政黨支持度綠升藍跌，三成民眾對大陸印象變差」文章，內文有「《遠見》2020台灣民心動向大調查」、「2020總統與立法委員大選逼近，台灣民心的最新動向如何？『遠見研究調查』發現，藍綠兩大政黨的支持度已呈現大幅翻轉的情況，是否間接影響到民眾的投票意願，值得觀察。」

內文發布兩黨認同度，「國民黨認同度降至18%，民進黨升至33.8%」、「藍綠認同再度翻轉，泛藍從37.1%跌到23%；泛綠從25.2%升至42.2%」，並以曲線圖佐以數字，呈現民眾近年對特定政黨認同度，以及藍綠認同傾向的消長變化，文末交代調查單位、地區、對象、時間、方式、抽樣方法、樣本規模、抽樣誤差。

有民眾質疑遠見於的投票前10天內發布民調，違反民調封關，向中選會舉發。中選會審查後認定遠見違反總統副總統選罷法、公職人員選罷法，依行政罰法第24條第1項，從重依總統選罷法裁處遠見及代表人共100萬元罰鍰。遠見不服處分，提訴願被駁回，提起行政訴訟抗罰。

一審北高行認為，選罷法所禁止公布民調的範圍，不以針對該次選舉或特定候選人的民調為限，凡是客觀上足以使大眾理解為有關候選人聲望、政黨支持、投票傾向、政治態度或相關議題的調查統計資料，均受規範，遠見文章提及政黨支持度、綠升藍跌的民調數據，呈現政黨認同度消長變化，明確表達特定政黨顯然有勝選態勢，判中選會裁罰有理。

遠見上訴，最高行政法院今宣判，認為任何將民眾所持與當次選舉或參選候選人有相當關聯、足以影響個別選民投票判斷的政治意見，予以調查彙整的資料，都是選罷法規範的「有關候選人或選舉的民調資料」，遠見公司於選舉民調封關期間，在其網站發布民調資料，確實違反選罷法規定，一審並無違誤。

但最高行認為，中選會裁罰的依據是總統選罷法第96條相關規定，裁罰遠見公司50萬元、代表人50萬元，但該法條於遠見行為時已修正裁罰額度，新法為罰鍰20萬至200萬元，舊法為50萬以上，依行政罰法第5條，應適用修正後的現行罰則裁處。因此廢棄一審判決，撤銷訴願決定與原處分，由中選會另為適法的處分。

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