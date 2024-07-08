中選會提出30天查對連署人名冊 基隆選委會：窒礙難行

罷樑連署書送交畫面。（資料照，記者董冠怡攝）

2024/07/08 19:17

〔中央社〕公民團體發起罷免基隆市長謝國樑，今天再度將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核，中選會提出30天內完成查對連署人名冊，市選委會認為窒礙難行，經開會後將依法在40天內完成。

發起罷免謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」，5日將4.3萬份連署書送交基隆市選委會審核，因缺少185份影本等情形，選委會不予受理，修正後今天下午再度將4.3萬份連署書送交基隆市選委會。

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拆樑行動發言人李晏蓉表示，5日送件後，選委會花了7小時核對正本與副本數量，發現缺少185份影本，由於連署書正本有團隊影印和民眾自行影印，紙張磅數不一，推測在大量複印過程中，影印機可能一次夾取2張正本，因而有連署書未能複印。

此外，李晏蓉說，因每張連署書可填寫7名連署人資料，有部分民眾在同一張連署書填寫2人、3人資料，其中有不同里的連署人，由於造冊時必須同里的里民放在一起，並以50人為一單位造冊，團隊審查時若發現有不同里的民眾寫在同一張連署書，會予以刪除，但仍有部分未刪到，但數量不多，6日只用半天時間經刪除後複印今天送件。

李晏蓉說，5日送件時有向基隆市選委會反映，因有60餘箱連署書，是否能直接剔除不合格的連署書即可，選委會表達沒有空間可存放連署書，希望團隊整批全數帶回，因此今天再次送件「比較像是重新送件的概念，不是退件」。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，中央選舉委員會日前召開協調會議，中選會針對這次罷免案提出30天內完成查對連署人名冊，基隆市選委會當場表達窒礙難行，基隆市選委會收到公文時，附件提供的會議紀錄仍明白寫上30天。

張淵翔說，基隆市選委會經召開委員會議後達成全體共識，今天如果完成受理作業，將依公職人員選舉罷免法規定，從明天起40天內完成查對連署人名冊，如果有違反相關法令，基隆市選委會願意接受調查。

基隆市政府發言人呂謦煒表示，雖然罷免是人民的權利，但希望這次是最後一次程序鬆散的罷免連署。不論罷免團體或民進黨如何進行政治操作，相信基隆人最關心基隆的發展，市府會繼續專注市政，讓市民感受到基隆的進步。

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