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罷免謝國樑連署書少185份影本補齊！4.3萬份再送基市選委會闖關

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，7月5日當天「拆樑行動」志工將罷樑連署書送到基隆市選舉委員會，清點過程發現有正副本不一及序號不一、未按里別造冊不予受理，今天將4.3萬份罷樑連署書重新送件。（記者俞肇福攝）

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，7月5日當天「拆樑行動」志工將罷樑連署書送到基隆市選舉委員會，清點過程發現有正副本不一及序號不一、未按里別造冊不予受理，今天將4.3萬份罷樑連署書重新送件。（記者俞肇福攝）

2024/07/08 16:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的公民團體「山海公民拆樑行動」今天（8日）下午2點將4.3萬份罷免連署書送到基隆市選委會；基隆市選委會總幹事張淵翔澄清，7月5日清點查看結果，正本和影本差了185份，基隆選委會依照選罷法規定「不予受理」。外界評估如果一切作業順利，最快9月中旬罷免投票。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉表示，7月5日當天「拆樑行動」志工們從下午2點半送件到基隆選委會，一直到晚間9點半又全數載回。李晏蓉說，有可能因為影印機在正本影印時夾取2張，只影印出1張，才會造成正本、附本份數不一，至於有媒體拍到志工代為抄寫，李晏蓉說，有部分是長者手腳不便，由一旁志工協助代為謄寫，但是簽名一定是本人簽署。

張淵翔指出，選委會是依「公職人員選舉罷免法」第80條、「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第11條，僅進行形式審查（非案件審查），5日晚間9點半結束，向「拆樑」團體說明不符規定部分，包含序號及正本、副本不一、未按里別分類造冊等，由提案罷免謝國樑領銜人戴璟安收下「不予受理」公文，並將受理案件全數帶回，7月9日（週二）晚間6點前，須依選委會提供資料補正送件。今天下午公民團體帶著罷免連署書送件。

李晏蓉表示，7月6日當天花了半天時間，將正本、副本份數不一、未按里別、序號不一三項缺失改正，今天下午重新送件。

張淵翔強調，7月5日選委會是不予受理，而非退件，今天下午是送件；記者詢問說所以今天收到罷免連署書4.3萬份，如果發現疏失還有補正的機會，他點頭予以認同。

基隆市選舉委員會總幹事張淵翔說，公民團體7月5日到選委會送件，因為有正副本不一、正副本序號不一及未按里別造冊不予受理。（記者俞肇福攝）

基隆市選舉委員會總幹事張淵翔說，公民團體7月5日到選委會送件，因為有正副本不一、正副本序號不一及未按里別造冊不予受理。（記者俞肇福攝）

基隆市選委會7月5日發函給公民團體「山海公民拆樑行動」不予受理送件的公文。（記者俞肇福攝）

基隆市選委會7月5日發函給公民團體「山海公民拆樑行動」不予受理送件的公文。（記者俞肇福攝）

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