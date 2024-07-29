母子遭家暴街頭罰跪！監院糾正北市府不積極 社會局回應了

台北市去年3月14日發生一對母子遭家暴父親公然罰跪街頭案件。（翻攝汽車專家林大維臉書）

2024/07/29 19:32

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母子遭家暴罰跪街頭！ 北市政府未積極處理遭監院糾正

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市去年3月發生一對母子遭家暴父親公然罰跪街頭案件，監察委員葉大華今（29）日表示，經調查後發現市府對於該案父親飲酒後施暴情形未能積極妥處，又以「被害人失聯」進行結案，監察院於17日通過調查報告糾正台北市府。社會局回應，市府對此案的釐清與檢討皆積極配合，針對監察院所提及的改善項目已於當時內部檢討、持續精進。

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調查報告指出，北市社會局家防中心早於2021年7月開案時就發現該案父有飲酒後施暴問題，受害者母親向監察院表示，2021年11月及12月的成人保護通報及聲請保護令皆因案父酒後引發家暴，家防中心卻遲未就案父飲酒議題積極處置，直到去年1月兒少保護案件開案後，才協助案父處理酒癮問題。

調查報告續指，家防中心僅電訪到受害者母親一次後經多次聯繫均未果，卻未見積極運用其他管道取得案家更多資訊，便以該案肢體暴力程度低，被害人有求助能力且知悉求助管道故評估結案，忽略受害者可能因受控無法接聽電話或回覆訊息，並不代表其不需要協助，顯見台北市府作為確有未當。

對此，社會局回應，市長蔣萬安上任後對於2021年案件的釐清與檢討皆積極配合調查，於2023年4月下旬第一次收到監察院來函，即提供書面說明報告；11月下旬再次收到監察院來函，12月28日由副秘書長林哲宏率社會局（含家防中心）、警察局、衛生局及教育局（含學校）至監察院專案報告。

針對監察院所提及的改善項目，社會局表示，已與中央配合於當時內部檢討、持續精進，並將依據監察院所述，與中央就相關工作指引進行討論，使相關資源、服務能更早介入。此外，社會局補充，2023年3月發生街頭罰跪事件，家防中心於事發當下立即介入，並於2023年3月16日依職權協助案母子聲請緊急保護令，且協助案母子庇護，安置於北市庇護處所。

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