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歐美多國對赴中旅遊示警 涉外人士：台灣考量兩岸已最晚升高燈號

國安局長蔡明彥日前在立法院證實，近年國人進入中港澳地區，15人遭到拘留審判，51人遭到中共留置詢查。（資料照）

國安局長蔡明彥日前在立法院證實，近年國人進入中港澳地區，15人遭到拘留審判，51人遭到中共留置詢查。（資料照）

2024/07/11 15:13

〔記者陳昀／台北報導〕正值暑期旅遊旺季，但在中國持續增修國安相關法令，模糊「台獨」定義並宣布嚴懲后，陸委會6月底升高對中旅遊警示至「橙色燈號」，被部分旅遊業者質疑「政治凌駕旅遊」；涉外人士表示，事實上，歐美各國早已更新赴中旅遊示警，台灣為考量兩岸關係，已算是最晚提升旅遊警示的國家，中國卻變本加厲威脅台灣人民，令人遺憾。

中國近年持續增修「國家安全法」與「反間諜法」等國安相關法令，國台辦6月20日還以籠統模糊說辭定義「台獨」，並發布將「依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，我國陸委6月底提升對中旅遊警示至「橙色」燈號後，國內部分旅遊業者不滿質疑「政治凌駕在旅遊」。

對此，涉外人士表示，事實上許多國家都提升對中旅遊警示，美國去年因為中國國安法恐造成不確定的風險，提升中國的旅遊警示至第三級「非必要不要前往」；韓國國情院也發出旅遊警戒，警示7月1日起入境中國可能被任意檢查手機、任意拘捕；愛爾蘭、加拿大、澳洲近期也紛紛更新赴中國旅遊建議為「高度謹慎（high degree of caution）」。愛爾蘭政府也提醒該國民眾，中國當局可能對個人實施出境禁令，此類禁令與拘留或監禁不相同，是中國法律程序的一部分，可能持續數月或更長時間。

該人士提到，英國政府則特別提醒民眾要注意中國政局及國家安全法，前往中國須注意對政治和文化的敏感度，若發表或者表達支持批評中國或中國當局的政治言論可能被視為非法。此外，在中國法律中「國家安全」和「國家利益」都經常出現，而且範圍廣泛，因此民眾可能在無意違法的情況下被拘留。

涉外人士強調，許多國家對中國的國安法都有疑慮，保護國人安全也為政府之責，外界不應扭曲政府考量。此外，台灣因為考量兩岸關係，在各國政府中，已算是最晚對中國提升旅遊警示的，中國不但不珍惜台灣所表達的態度，反而變本加厲威脅台灣人民，著實令人遺憾。

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