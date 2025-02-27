卡拉OK「千歲賭場」曝光 82歲顧門阿婆竟是「藏鏡人」

警方查緝職業賭場時，意外發現顧門的82歲陳姓阿婆竟是場主。（民眾提供）

2025/02/27 13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄捷運岡山站後方的一家歡唱坊平時是不少老人家高歌一曲的休閒場所，沒想到內竟暗藏天九牌賭場，警方獲報到場查緝，發現包廂塞滿21名賭客，最年輕的也已65歲，簡直是「千歲賭場」，深入追查意外發現，顧門的82歲陳姓阿婆真實身分竟是場主，依法逮捕送辦。

警方指出，岡山區崙仔頂路某歡唱坊，平時以每小時包廂費用440元提供客戶歡唱，82歲陳姓女場主原本經營該歡唱坊，她見上門歡唱的顧客，也會在高歌一曲後拿起天九牌來小玩一場，陳姓阿婆見有機可趁，偷偷將包廂改為賭場，私下提供熟客出入賭博。

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由於該處交通便利，在賭客們口耳相傳下，竟吸引愈來愈多人前往小試身手，消息傳到警方耳中，26日下午3點多，警方佈下重兵前往查緝，當場在包廂裡查獲21名賭客正在賭天九牌，並查扣賭資7500元。

警方發現，21名賭客裡，最年輕的為65歲，顧門的阿婆不但高齡82歲，更是歡唱坊的陳姓女負責人，當場將一干人逮捕；警訊時，陳婦坦承犯行，訊後被賭博罪送辦，至於21名賭客則依違反社維法開罰。

警方在歡唱坊包廂裡逮捕21位賭客。（民眾提供）

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