基隆中正公園遊戲場啟用林右昌仍未受邀 市府：職務身分不適合

基隆市中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施。（記者俞肇福攝）

2024/07/10 17:31

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市中正公園兒童遊戲場整建迄今（10日）啟用，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌9日在社群媒體臉書貼文表示，市長謝國樑還是沒有邀請他出席，雖然有點可惜，但他要為基隆加油打氣。

謝國樑今天出席安樂高中專科大樓開工動土典禮，未出席啟用活動，改由副市長邱佩琳參加；邱表示，林右昌因為現在職務（民進黨秘書長）身分不太適合，因此沒有邀請。

請繼續往下閱讀...

中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施，今天（10日）由邱佩琳偕同議長童子瑋、副議長楊秀玉、基隆市議會多位議員及國土管理署副署長徐燕興共同主持開幕儀式。

中正公園遊戲場因遊戲場設施逐漸老舊斑駁，不敷市民所需，基隆市政府透過爭取國土署城鎮之心計畫（補助經費3060萬元）全面重新檢視中正公園兒童遊戲場的空間整備，並規劃成現代化親子遊戲場，裡頭保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔、溜冰場、挑戰遊戲區及自然生態步道等。

邱佩琳致詞表示，市政建設需要一棒接一棒，現在的市府團隊是接棒者，未來也會是交棒者，現在的市府團隊接下遊戲場工程，並且努力地完成，這不是一個人的功勞，而是整個團隊以及所有議員們共同努力的成績，希望一起努力，讓基隆變得更好。

童子瑋說，這裡承載基隆共同的歷史記憶，有恐龍溜滑梯、溜冰場，他讀仁愛國小時很愛來玩的地方，內政部前任部長徐國勇、林右昌也持續挹注經費，謝國樑接棒後努力，政治可以很單純，一代接一代，讓市民看到每一棒的施政結果。

林右昌當基隆市長時的都發處長徐燕興，當時負責規畫，目前已高升國土管理署副署長，他說，中正公園希望之丘兒童遊戲場是整個港、城、丘和山海城計畫重要的一環，中央、地方一起努力把整個山海城串接起來。

基隆市中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施。（記者俞肇福攝）

基隆市中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施。（記者俞肇福攝）

基隆市中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施。（記者俞肇福攝）

基隆市中正公園兒童遊戲場，經過市府向中央爭取補助重新整建成為現代化的親子共融遊戲場，除保留市民記憶中的大象藝術裝置，另新設3層樓高的遊戲塔等多項新穎遊樂設施。（記者俞肇福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法