郭智輝喊話北市蓋玉成變電所 蔣萬安：根本問題是國家能源政策

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜，一同出席2025雙北世界壯年運動會-主題曲發布記者會，會中世壯運主題曲主唱人葛西瓦，以及金牌製作人陳子鴻老師與兩位市長，四人在台上一起擺出主題曲『敬夢想』的加油宣傳動作。（記者田裕華攝）

2024/07/10 16:50

〔記者甘孟霖／台北報導〕能源議題是國家大事，經濟部長郭智輝日前喊話台北市長蔣萬安支持玉成變電所興建計畫，若不給台電蓋變電所，「大的數據中心就不會進來」。對此，蔣萬安今（10日）表示，能源根本問題是家整體能源政策方向。

蔣萬安今出席世壯運主題曲發表記者會，會前受訪表示，到底中央政府如何帶領、規劃具體、可長可久的能源政策，而不是像現在民眾隨時提心吊膽怕跳電，產業人心惶惶，這確實對於民生以及產業的發展至關重要，中央應該正視且務實面對能源政策規劃，並傾聽基層心聲。

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他說，去年3月市府對松湖變電所就發給建照，中央有需求，只要站在人民的立場，我們都很願意跟中央來一起面對、共同解決。地方對於玉成變電所確實有多元意見，市府有請台電跟地方彙整各方建議持續溝通，就依照相關程序進行。

同台出席的新北市長侯友宜說，他一直呼籲能源議題是國家安全議題，尤其國家在能源配比不但要調整，且要讓用電安全、供電無虞。面對能源議題，希望中央要拿出具體的態度，該轉型、該重新配比，拿出來好好地跟全國的民眾說清楚，不要讓大家擔憂，讓產業、人民呼籲的聲音被淹沒。

有媒體也問到兩人是否要聲援罷免案正進行中的基隆市長謝國樑？蔣萬安表示，過去這段時間基北北桃合作非常愉快，謝謝侯友宜、謝國樑、桃園市長張善政一起響應；侯友宜說，基北北桃都是共同生活圈，大家都非常全力拚市政，謝國樑在基隆做得很好，希望可以讓這個共同生活圈變成永續的國際城市，「謝國樑加油」！

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