黃國昌控府院替鄭文燦開綠燈 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

民眾黨立委黃國昌質詢法務部長鄭銘謙。（記者謝君臨翻攝）

2024/07/10 16:19

〔記者謝君臨／台北報導〕海基會前董事長、桃園市前市長鄭文燦疑涉貪。民眾黨立委黃國昌今（10）日於立法院司法及法制委員會質詢此事，指本案並非鄭一人所能及，當時台塑集團顧問廖俊松曾向總統府陳情，時任秘書長吳釗燮馬上下條子交代行政院，而後經濟部、內政部火速配合辦理，詢問本案是否向上偵辦、徹查到底。對此，法務部長鄭銘謙強調，辦案本來就是不分黨派，證據到哪就辦到哪。

對於黃國昌的指控，總統府回應指出，總統府依規定函轉各界建言行之有年，並無任何不法，如有任何違法事證，歡迎各界提交司法嚴辦。行政院發言人陳世凱則說，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，行政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

請繼續往下閱讀...

黃國昌質詢指出，社會大眾疑問，這件事鄭文燦一個人幹得來？是否全面徹查、偵辦？鄭銘謙說，桃園地檢署正在偵辦中，如果社會有提供任何告發，或新的（證據），桃檢會一併處理、了解。他也強調，證據到哪裡，就辦到哪裡。

黃國昌說，2017年9月，鄭文燦收了廖俊松500萬元後很認真辦事，馬上親自主持會議，處理山坡地解編、最大地主寺廟，最重要的，向行政院爭取將農地核定為國家重大建設。

黃國昌表示，而後，廖俊松馬上向總統府陳情，時任總統府秘書長吳釗燮馬上下條子交代行政院去做，而後經濟部、內政部火速辦理，立即核准全案符合都市計畫法「適應經濟發展之需要」。

他指出，2019年4月，桃園市政府提出「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」計畫書，馬上將50公頃農地劃入土地變更範圍，由農地變更為第二種產業服務專用區及第五種住宅區，點石成金。

黃國昌質疑，這些事情檢調不知道？還是知道無法辦？為何沒辦法辦，因為時任法務部長邱太三曾是鄭文燦的副市長，且邱還曾與時任桃檢檢察長彭坤業涉入司法關說案。黃呼籲應向上偵辦，「不管牽涉到誰辦到底，部長有無這樣氣魄？」

鄭銘謙強調，本來檢察官辦案就是證據到哪裡，辦到哪裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法