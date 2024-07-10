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黃國昌扯府院火速處理廖俊松陳情案 行政院重批：看文說故事

前海基會董事長鄭文燦，疑涉入土地開發弊案，遭桃園地院二度裁定以1200萬交保，民眾黨立委黃國昌今天在立院質詢時，質疑行政院當初火速處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院發言人陳世凱今（10）日表示，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。（資料照，行政院提供）

前海基會董事長鄭文燦，疑涉入土地開發弊案，遭桃園地院二度裁定以1200萬交保，民眾黨立委黃國昌今天在立院質詢時，質疑行政院當初火速處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院發言人陳世凱今（10）日表示，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。（資料照，行政院提供）

2024/07/10 13:15

〔記者鍾麗華／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦疑涉入土地開發弊案，遭桃園地院二度裁定以1200萬元交保，民眾黨立委黃國昌今天在立院質詢時，質疑行政院當初火速處理目前在押的台塑集團顧問廖俊松的陳情案。對此，行政院發言人陳世凱今（10）日表示，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

陳世凱強調，為展現政府願與民間溝通對話誠意與態度，政院對於企業協會、民間團體及民眾等所提的陳情與政策建議等相關案件，都按照《行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點》等規範程序進行辦理，且行之有年，並無不法之處，相關指控云云純屬刻意影射、無端羅織，政院對此「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾，若有任何違法實證，也歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。

黃國昌聲稱，要向國家爭取變更農地，成國家重大建設用地，非鄭文燦一人之力能做到，他懷疑廖俊松也為此事向總統府陳情，時任總統府秘書長吳釗燮在2018年12月12日立即下條子，回函目前已被押的廖俊松，指收到函件，交辦政院去做。

黃國昌稱，時任行政院秘書長卓榮泰也是火速處理，蓋上秘書長的官章還有簽名，廖俊松拿到府、院秘書長親自回函，立即將該信函交給鄭文燦。在台灣，有關係的有錢人就是很好辦事，能找完總統後、找政院，隨後經濟部、內政部也火速核准，援引都市計畫法「配合國家經濟建設」，在2017年4月，桃園市政府就申請將該處「農業區」改列「產專（二）及住宅區」，提報內政部。

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