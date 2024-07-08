「植物診療師法」通過初審 農業部：最快明年初招考

經過更名，「植物診療師法」草案今通過立院經濟委員會初審，農業部盼本會期三讀通過。（資料照）

2024/07/08 14:26

〔記者楊媛婷／台北報導〕被農業界期待已久的「植物診療師法」草案今（8日）在立院經濟委員會通過初審，農業部長陳駿季表示，農業部推動相關法案至少8年，是協助農民精準用藥的第一步，每年預定以國考方式招考3百名，若該法案預計於本會期順利通過，最快明年初招考。

「植物診療師法」一波好幾折，立院經濟委員會在2022年11月24日時就通過「植物醫師法」初審，但「醫師」兩字引起醫師公會全聯會、牙醫師公會全聯會、中醫師公會全聯會強烈杯葛，後來在立委換屆不續審以及醫界強烈動員杯葛下，該法案並未順利三讀，後來農業學界讓步，去年9月底時同意將植醫更名為「植物診療師」，農業部也於去年10月重新函送政院，政院於今年6月提出「植物診療師法」院版草案，並送立院經濟委員會審查。

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除擔任召委的國民黨立委楊瓊瓔外，民進黨立委邱議瑩、陳亭妃、賴瑞隆幾乎全程參與逐條討論，對於草案中植物診療師若有違規裁處罰則的部分，因為屆時會由各地方政府開罰，陳亭妃主張裁罰標準應統一由中央主管機關農業部訂定，以免有各地裁罰不一情況，農業部同意後，並寫入附帶決議；經4個多小時後，該草案出委員會，經現場委員決議並經召委裁示，該法案出委員會後不需要再經黨團協商，直接進入院會表決。

陳駿季表示，農業部等該法通過已等8年，這是協助農民精準用藥的第一步，尤其因應極端氣候下病蟲害加劇，都需要植物診療師協助，讓農民更了解植物生長狀況，還有可能面臨的病蟲害風險，也透過精準用藥讓農產品食安更有保障，他期待該法案可在立院本會期通過。

陳駿季進一步指出，農業部日前已非正式和考試院討論應考資格與考試科目，農業相關科系大學畢業即可報考，待該法通過後，會更積極跟考試院討論相關細節，若本會期可通過，預計最快明年年初就會招考第一批植物診療師。

陳駿季表示，植物診療師名額會依照各地方需求來決定，目前每年預計招考3百名，10年內招考3千名，農業部也會跟縣市政府、農會農民團體等組織宣導植物診療師制度，並在學校端也會鼓勵學生報考，至於未來植物診療師分發服務地時，偏鄉離島地區若面臨無人前往時，陳駿季說，農業部考量城鄉差距將提供誘因鼓勵服務，他也強調，就他了解，很多新世代的學生都認為偏鄉值得前往服務，樂觀看待。

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