全球第一個！行政院拍板植物診療師須透過國家考試認證

行政院會今 （21） 日通過「植物診療師法」草案，行政院長卓榮泰表示，台灣將有望成為全球首位制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證之國家。（行政院提供）

2024/06/21 14:52

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（21）日通過「植物診療師法」草案，行政院長卓榮泰表示，台灣將有望成為全球首位制定植物診療師專法，及透過國家考試選才、認證之國家。此制度的推動，對於化學農藥風險減半的政策有莫大幫助，並可展現政府積極把關農產品安全及維護自然生態永續發展之決心。

農業部防檢署副署長杜麗華表示，受到全球氣候變遷影響，且民眾食安意識提升，愈發注重農產品用藥安全，降低化學農藥使用風險為國際共同趨勢。建立植物診療師專業服務體系，除可重建源頭生產管理，輔導農民田間精準用藥外，同時也健全國內植物疫災防控體系之專業人力資源。

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根據草案，植物診療師可進一步輔導農民精準用藥，物診療師由國家考試選才，建立專業人員證照制度，經考試及格領有證書者，得充任植物診療師。

草案規定，植物診療師「一處登記、全國執業」，簽證事項為植物診療師專屬業務，並得辦理植物有害生物診斷鑑定、監測調查、防治技術之指導推廣及植物生理障礙之診斷治療等事項。

草案也補充基層植物疫災防疫人力，未來植物診療師發現新紀錄之有害生物發生時，有義務於24小時內通報主管機關，且對於植物疫病蟲害防治事項，有遵從主管機關指揮之義務。

杜麗華解釋，植物診療師制度並不影響農民作物診斷諮詢服務需求，保障農民權益；植物診療師不得販售農藥，必須取得農藥管理人員資格。農藥製造或販賣業者亦可聘用植物診療師，提升專業服務度。此外，林業、園藝及農藝技師不適用本法規定，不影響執業權利。

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