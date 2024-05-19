游盈隆︰韓國瑜累積的「議事公正形象」已徹底破滅

立法院長韓國瑜17日召開院會，處理國民黨團與民眾黨團聯手提出的國會擴權法案，造成朝野立委爆發肢體衝突。（資料照）

2024/05/19 16:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院長韓國瑜17日召開院會，處理國民黨與民眾黨提出的「國會擴權」法案，引發朝野立委爆發嚴重肢體衝突，造成多名立委受傷送醫，甚至登上各國媒體報導。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，「這不是我們引以為傲的台灣民主」，同時他還以4點指出，韓國瑜先前累積的「議事公正形象」已徹底破滅。

游盈隆昨（18）日透過臉書指出，5月17日立法院極端脫序的演出，不但震驚全國，也讓全世界感到錯愕。許多重要國際媒體，包括《CNN》、《美聯社》、《每日電訊》、《衛報》、阿拉伯聯合大公國《國家報》、《路透社》等等都有報導，「世界又一次看到台灣，但這一次是看到台灣醜陋的一面。台灣民主這次大傷，丟臉丟到家了。」

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游盈隆坦言，17日是他平生第一次，全程觀看立法院的院會過程，因為他直覺有大事要發生。此外，他還有4點發現，首先點出「韓國瑜院長主持議事超然公正嗎？」，他的答案為「No」，直言經過17日一役後，此形象已徹底破滅，「尤其，力主停止討論，藉以阻撓民進黨冗長發言，剝奪立委發表意見的權利，讓昨晚議場一路表決，完全沒有討論空間，非常不應該。」

第2點，國民黨的國會改革五法，立意非全然不可取，「但粗糙不堪，明顯不是深思熟慮的制度設計」，箇中倒是反映了國民黨強烈的急欲報復民進黨的心理，即便總席次只比民進黨多1席，「以『藐視國會罪』來說，等於是給國會多一把來福槍，威嚇行政官員用的。」

游盈隆指出，但一般來講，藐視國會罪要成立不容易，即便成立，事後總統也可給予特赦而解套，「簡單地說，這項立法威嚇的成份居多，主要是向民進黨政府示威。」

第3點，民眾黨17日在立法院的角色，頗堪玩味。他提到今年1月大選後，依稀記得柯文哲主席曾表示，未來會與藍綠做議題性結合，而最重要的是會有自己的價值立場與堅持，但根據17日的表決，以及在場人士表示，藍白幾乎都一致投票，包括「總統國情報告採即問即答」。

游盈隆認為，這讓人聯想，原來藍白昨天已經完成交易，聯手推動所謂的「國會改革」，「民眾黨的價值與堅持是什麼？不清楚。」

第4點，17日的立法院宛如蠻荒世界，只講力，不講理。傳統的遊戲規則，包括成文或不成文行為規範，在韓國瑜、傅崐萁帶領下，都被打破、凍結和摧毀。縱橫立院三十年的柯建銘總召仰天長嘆，不知未來路要怎麼走下去，他會因此而放下對抗改採合作策略或茲生不如歸去的念頭嗎？這的確是一個翻天覆地的改變。

最後游盈隆寫到，「賴清德新總統將就職，他將如何面對這力大無窮且充滿敵意的國會？他將如何快速且正確的回應民意？他有辦法打造一個成熟且高效能的民主政府嗎？我不知道，但我期待。」最後更由衷地期盼，「天佑台灣，天佑台灣人民。」

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