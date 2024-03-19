民調：韓國瑜滿意度五成二 游盈隆：嘖嘖稱奇的轉變

國人對立法院長韓國瑜表現的反應。（台灣民意基金會提供）

2024/03/19 20:30

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市前市長韓國瑜於今年2月1日正式當上立法院長，針對韓這1個多月以來的表現，台灣民意基金會今（19）日發布最新民調，其中有五成二的人滿意韓出任立法院長的表現，三成四不滿意。基金會董事長游盈隆表示，這是令人嘖嘖稱奇的轉變。但立法院民進黨團則指控韓沒收立委質詢權，並對此感到不滿。

民調詢問：「新立法院由前高雄市長韓國瑜當院長。一般說來，您滿不滿意他擔任立法院長的表現？」結果發現：10.9%非常滿意，41.2%還算滿意，18.3%不太滿意，15.9%一點也不滿意，9.7%沒意見，3.9%不知道。

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游盈隆指出，換言之，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，五成二基本上滿意韓國瑜出任立法院長的表現，三成四不滿意。這項發現傳達了一個訊息，那就是韓國瑜的社會形象變好了。這是一種奇特的轉變。箇中原因為何？值得推敲。

游盈隆說，進一步分析，至少有3點值得一提，首先，從年齡層看，除了25到34歲呈現滿意與不滿意各半外，其他每一個年齡層都呈現半數或遠超過半數滿意韓國瑜的表現。尤其20到24歲有五成八滿意，三成四不滿意。「年輕人對韓國瑜印象變好，這是令人嘖嘖稱奇的轉變。」

其次，從教育程度看，每一種教育程度者都呈現多數或過半數滿意韓國瑜的表現。例如大學及以上教育程度者，五成一滿意，三成八不滿意。

最後，從政黨支持角度看，除民進黨支持者外，國民黨或民眾黨支持者都有過半數滿意韓國瑜的表現。更具體地講，民進黨支持者中，三成五滿意，五成五不滿意；國民黨支持者中，八成一滿意，一成二不滿意；民眾黨支持者中，五成七滿意，三成四不滿意。中性選民中，四成七滿意，二成四不滿意。

游盈隆指出，整體來說，韓國瑜的社會與政治形象在好轉中，顯然不是空穴來風。

不過，立院民進黨團幹事長吳思瑤對此表示：「尊重民調」。每一個民調都有它進行的時間點、問題和提問方法，對我們來講，都是自我鞭策和自我努力，但如果以立院最近風波，從未發生院會總質詢「開天窗」，韓院長「快轉跳號」的情形，「如果就這一點，我們倒是對韓院長不太滿意。」

訪問期間是今年3月11至13日3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人； 抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1090人，市話762人，手機328人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.97個百分點。

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