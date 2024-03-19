台智光與北市府BOT案爭議 林世宗：應啟動接管機制

台北市議員林世宗。（資料照，記者方賓照攝）

2024/03/19 21:25

〔記者楊心慧／台北報導〕針對台北市政府與「台灣智慧光網聯盟」簽訂BOT案，合約期限25年，台智光有優先權與市府各單位簽約承攬其網路，議員林世宗質疑，台智光不需繳納簽約金、設施使用費，是典型圖利財團弊案黑箱交易，如今發生「重大情事」，應啟動接管機制，無償取回佈設的光纖纜線，及其附掛所需設施物所有權。

前台北市長郝龍斌2011年與「台灣智慧光網聯盟」簽訂BOT案，合約期限25年，台智光有優先權與市府各單位簽約承攬其網路，台北市警察局則在前台北市長柯文哲任內，與台智光簽訂全台北市監視器的網路。

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林世宗指出，台智光拿下北市光纖到府25年經營權，可免費使用市有設施、空間附掛光纖網路，竟只需繳交約滿後可退回的6000萬保證金，且無須繳納簽約金、設施使用費，連權利金繳交都設立達不到的門檻，權利金根本為零，是典型的圖利財團弊案黑箱交易，他質疑此合約是喪權辱市、圖利財團的大弊案。

林世宗表示，當年北市府宣稱要在四年內成為全國第一個光纖智慧城市，目標2015年有80%的家戶覆蓋率，市府不用出半毛錢，以釋出市有公共設施提供廠商佈建光纖網路，及採購未來通訊服務作為對價的方式來招商，沒想到卻簽下25年的「極度不平等合約」。

林世宗質疑，北市府至今未收到分文權利金，不只權利金拿不到，免收纜線附掛使用費更是違反市府法令，因依據《台北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例》第3條規定，業者於下水道附掛纜線必須繳納使用費，質疑「台智光」合約豈能與自治條例牴觸？

林世宗建議，台智光如今疑涉賄，北市府應徹底打倒陳痾積弊，依合約內第18條條款營運階段發生重大情事，啟動接管機制 無償取回佈設的光纖纜線及其附掛所需設施物所有權，以維護台北市監視器正常運作。

林世宗質疑，不只權利金拿不到，免收纜線附掛使用費更是違反市府法令，因依據《台北市下水道橋樑隧道附掛纜線管理自治條例》第3條規定，業者於下水道附掛纜線必須繳納使用費，質疑「台智光」合約與自治條例牴觸，認為台智光如今疑涉賄，北市府應依合約內第18條條款營運階段發生重大情事，啟動接管機制、無償取回所有權，以維護台北市監視器正常運作。

法務局長連堂凱回應，依《規費法》第13條規定，主管機關得免徵、減徵或停徵應徵收規費，因此北市府規定於契約約定免徵使用費，並無牴觸自治條例，至於針對契約第18條規定，若發生重大情事可解約，將持續關注本案，待司法結果出爐，並依後續情形依約依法辦理相關事宜。

連堂凱說明，北市府於2011年與台智光簽訂BOT案母約，至於目前的監視器案則在2017年台智光與北市警察局簽訂的子約，警察局2023年編列今年預算時，也就是照2020年至2023年的費率。

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