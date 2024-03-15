為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

議員陳重文涉圖利、財產來源不明！北院裁定200萬交保 北檢要提抗告

台北地院裁定陳重文（右）200萬元交保，北檢表示要提抗告。（資料照）

台北地院裁定陳重文（右）200萬元交保，北檢表示要提抗告。（資料照）

2024/03/15 19:37

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉，疑涉嫌在「深夜聚會」時收監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌近千萬元賄賂，利用質詢機會施壓北市府拉高預算；台北地檢署昨指揮廉政署搜索陳的北市議會辦公室等26處，原依涉犯貪污治罪條例之違背職務行、受賄等罪嫌，約談陳、李等9名被告，考量沒扣到贓款，改依圖利、財產來源不明罪將陳重文聲押禁見，台北地院則裁定200萬元交保，北檢表示要提抗告。

今天凌晨約3時30分，陳重文被廉政官移送至北檢複訊時，被追問有無收賄？陳重文未發一語。李慶煌被問到有無行賄，李則大聲說：「沒有」，李訊後被諭令350萬元交保。同案被告還包括陳重文妻子、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍，以200萬元交保；台智光職員陳豐源150萬元交保；立錡雲端科技公司負責人康立錡，30萬元交保。

檢廉搜索地點除了陳重文辦公室及住居所外，還包括均由李慶煌擔任負責人的台智光，以及台智光股東之一的台通光電公司。檢廉獲報，陳重文平日與李慶煌互動密切，常在深夜聚會，不過尚未掌握有招待喝花酒等具體事證，也沒扣到贓款。

陳重文被搜索的消息曝光後，大批記者昨在北市議會辦公室外等候，廉政官將陳帶離議會時，陳邊走邊喊冤「監督警察局太認真被報復，司法迫害、政治追殺」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
捲北市警監視器弊案！議員陳重文裁定200萬交保
2024/03/15 19:22

捲北市警監視器弊案！議員陳重文裁定200萬交保
陳重文因監視器案遭聲押 柯文哲：早知有問題「去查蔣市府為何放水」
2024/03/15 11:53

陳重文因監視器案遭聲押 柯文哲：早知有問題「去查蔣市府為何放水」

郡都就是堅持 蓋在地人買得起的好宅
陳重文涉圖利警用監視器業者 近千萬不明財產遭聲押
2024/03/15 07:43

陳重文涉圖利警用監視器業者 近千萬不明財產遭聲押
涉護航監視器業者 國民黨北市議員陳重文拘提
2024/03/15 05:30

涉護航監視器業者 國民黨北市議員陳重文拘提

淡海地王有感建築 全部訂製付款
自由日日shoot》陳重文們不只1人 索資逾千件 卡蔣市府預算
2024/03/15 05:30

自由日日shoot》陳重文們不只1人 索資逾千件 卡蔣市府預算
自由日日shoot》陳重文搞護航 反飆北市警局長
2024/03/15 05:30

自由日日shoot》陳重文搞護航 反飆北市警局長
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播