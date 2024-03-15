議員陳重文涉圖利、財產來源不明！北院裁定200萬交保 北檢要提抗告

台北地院裁定陳重文（右）200萬元交保，北檢表示要提抗告。（資料照）

2024/03/15 19:37

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉，疑涉嫌在「深夜聚會」時收監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌近千萬元賄賂，利用質詢機會施壓北市府拉高預算；台北地檢署昨指揮廉政署搜索陳的北市議會辦公室等26處，原依涉犯貪污治罪條例之違背職務行、受賄等罪嫌，約談陳、李等9名被告，考量沒扣到贓款，改依圖利、財產來源不明罪將陳重文聲押禁見，台北地院則裁定200萬元交保，北檢表示要提抗告。

今天凌晨約3時30分，陳重文被廉政官移送至北檢複訊時，被追問有無收賄？陳重文未發一語。李慶煌被問到有無行賄，李則大聲說：「沒有」，李訊後被諭令350萬元交保。同案被告還包括陳重文妻子、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍，以200萬元交保；台智光職員陳豐源150萬元交保；立錡雲端科技公司負責人康立錡，30萬元交保。

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檢廉搜索地點除了陳重文辦公室及住居所外，還包括均由李慶煌擔任負責人的台智光，以及台智光股東之一的台通光電公司。檢廉獲報，陳重文平日與李慶煌互動密切，常在深夜聚會，不過尚未掌握有招待喝花酒等具體事證，也沒扣到贓款。

陳重文被搜索的消息曝光後，大批記者昨在北市議會辦公室外等候，廉政官將陳帶離議會時，陳邊走邊喊冤「監督警察局太認真被報復，司法迫害、政治追殺」。

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