郝龍斌與台智光簽25年合約 苗博雅：怪案

前台北市長郝龍斌二○一二年與「台灣智慧光網聯盟」簽訂BOT案，合約期限廿五年，台北市議員苗博雅批評，一紙合約、廿五年至少承諾給這家廠商一百億元，根本就是怪案。（資料照）

2024/03/17 05:30

被批不合理大肥約 資訊局：資料已送檢廉

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕前台北市長郝龍斌二○一二年與「台灣智慧光網聯盟」簽訂BOT案，合約期限廿五年，至今已過十三年，北市府各單位皆使用台智光網路，台北市議員苗博雅批評，廿五年間市府給台智光做獨家生意，合約要求保底給台智光至少四億元，等於一紙合約、廿五年至少承諾給這家廠商一百億元，根本就是怪案；對此，台智光沒有聯繫上；資訊局則說資料都已給檢廉，不方便回應。

苗博雅指出，根據與台智光BOT案的內容，台北市政府雖然零出資，由台智光投入資金建置北市光纖網路設備，但市政府轄下所有機關於營運期間都要優先租用台智光網路，各機關如有個別需求可逕行與台智光簽定子約，且每年至少保底四億元、期間廿五年，保證至少有一百億元的收入，這就是一個不合理的大肥約。

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苗博雅表示，合約中還載明，台智光在台北市建置光纖網路，可使用地下、道路等鋪設光纖網路，不收取任何使用費，不過台智光需給予台北市民優惠費率，但實際上台北市根本沒有什麼人用台智光，且在台智光的官網上，其費率還與中華電信差不多。

苗博雅指出，台智光在今年議價時，主張每支監視器每月3M傳輸費率收二二○○元，但市府發現其實一般企業型的3M傳輸費率僅收一七六一元，以全台北市監視器來算，兩者相差一億元，所以在今年初審預算時，她才會主張砍一億元，認為此案有諸多不合理之處，希望檢、調、廉政署詳加調查，為何台北市會有這樣的肥約，獨厚廠商？

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