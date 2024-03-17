監視器弊案》議員駁柯文哲：警察局拜託 才不砍預算

台北市議員許淑華許淑華指出，當年柯文哲市長當初為了還債，要求大砍預算，採監視器分級制度，但很多議員擔心降速恐導致影像品質不佳，增加警方辦案的困難度。（資料照）

2024/03/17 05:30

柯文哲喊「藍綠聯合污錢，財團勾結議會」

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市警局自二○二一年推動監視器系統汰舊換新，國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲前天批評，當時北市議會通過預算案時，就知道有問題，並指「藍綠聯合污錢，財團勾結議會」；台北市藍綠議員昨受訪直指，當時是柯任內的警察局拜託，才會支持該筆預算不砍，並批評柯當初為了還債，要求大砍預算，致使警察局辦案困難。

批柯要求大砍預算 將使警方辦案困難

警察局長張榮興回應，當年他還沒當台北市警局長，但據了解，雖然柯市府要減預算，但當時警察局仍定調不能拿人民的安全來賭，經過專業評估，在監視器以兩百萬畫素搭配3M頻寬傳輸才能百分百解析畫面，至今蔣市府仍以這個立場、專業的角度來處置。

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記者訪問當年於警政委員會審預算的議員，包含現任陸委會副主委梁文傑、議員許淑華、簡舒培、李傅中武等人，以及提起但書、當時仍是議員的李慶元。李慶元表示，兩百萬畫素監視器應採用3M頻寬傳輸，這是柯市府委託世曦工程顧問公司的專業規劃建議，但柯卻為了節省傳輸經費，背離專業建議，犧牲特殊環境狀況下的錄影品質，將多數兩百萬畫素監視器的頻寬降為2M。

許淑華指出，柯文哲當初為了還債，要求大砍預算，採監視器分級制度，但很多議員擔心降速恐導致影像品質不佳，不能為了讓帳面數字漂亮，拿人民的安全開玩笑，若影像模糊、破圖也增加警方辦案的困難度，當時的警察局也私下拜託許多議員支持。

梁文傑則說，時任秘書長陳志銘主張2M頻寬傳輸夠、建議砍預算，他當時沒有太大定見，多數議員對案子也不太了解，只是聽說柯市府為節省預算，把警察局傳輸預算刪減，就開始有所討論，他當時認為不管降不降速，市府都必須兼顧市民安全。

簡舒培也批評，柯文哲為了把預算規模變小，才變成2M，但就會犧牲監視器的精準和安全，且當初的預算和現在的預算討論的內容、費用不同，柯文哲根本在混淆視聽、博聲量。

李傅中武說，很多預算警察局長拜託幫忙支持，他也會給予支持。

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