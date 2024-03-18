中國操作三無快艇事件 國安人士：遇灰色地帶混淆 我們要愈透明化

中國漁船在金門東碇島、馬祖海域接連發生事故，我海巡署協助搜救，中國海警船（圖）卻以怨報德，持續闖入金門禁限制水域。（海巡署提供）

2024/03/18 15:32

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國三無快艇上月中旬在金門禁限制水域翻覆後，對岸發動灰色地帶衝突行動，包括上週東碇島中國船員落海後，兩岸共同搜救時，中方海警船卻趁機侵擾。國安人士近期在一場簡報會指出，中方在社群上、認知作戰的調子拉很高，但我們保持一致性，因為本來就不認為是政治上的衝突，而是執法事件，現在就等司法釐清。另方面，當真的遇到需要人道救援的時候，台灣海巡署與東碇島上守備的官兵就是依照平常一樣協助搜尋，不會有任何不同。

國安人士並強調，中國對台進行複合式的干擾，就安全情報角度，揭露正確的資訊就是政府的對應方式，對岸越是要創造一些灰色、認知上的混淆，我們就透過各種場合去揭露正確訊息、曝光你的動機。

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國安人士分析，從中國三無快艇在金門翻覆事件以來，外界出現所謂兩岸瀕臨戰爭，不惜一戰的論調，甚至有國內協力者推波助瀾，但實際上，中國的認知作戰與實際行為也有落差。像是中國後期的行為，不像之前那麼劍拔弩張，這或許是中方試圖不讓所有行為，在東海、台海與南海呈現出一樣的強硬態勢。

國安人士指出，2月14日在金門翻覆的中國三無快艇事件後，3月14日中國漁船在東碇島海域翻船，事實上，這次中國方面並不是跟民間搜救總隊聯繫，而是通知我們官方單位。

國安人士分析，中國所有對外與對台行為本身，實務上也會碰觸國內問題的面向，例如要提高軍費到7兆，但是經濟成長也要在數字上努力灌到4%-5%。從去年舊金山APEC與拜習會後，中方行為出現調整，檯面上較為和緩，有些是象徵性去做「戰備警巡」之類行動，其規模、編隊等，不會那麼侵略性。這反映中國內部情況確實影響其外部行為，因此同樣在中國「兩會」外長記者會上，需要找在海外「佈建」的中國媒體記者，充當外媒來提問，這顯示信心程度的問題，因為如果中國的底氣足夠、總體經濟表現更強的話，沒那麼辛苦的安排「假外媒」進行活動。

國安人士指出，總體而言，台灣要在各方面去建構因應中國各部門對台騷擾的韌性，簡單來說就是遇到中國使出灰色地帶的模糊戰，「我就把它透明化」，遇到中國試圖改變我方原則，「我就是要堅持原則與立場」。整個戰略說，對台灣壓力最大的是「各個擊破」，透過某一點像是經濟壓迫造成內部民心潰散，或以其他政治事件的壓力操作，讓你的國民覺得你沒有能力因應這些事情，以至於對政府失去信心，從內部體系崩潰等。

至於我方因應戰略，國安人士表示，無論如何都不會偏離處理這些事情的既有體系，例如台海的事情不單只有台海，還包括東海、南海的問題是一致的，所以要隨時確保我們的位置與國際的結構鑲嵌一起，讓對岸沒有機會去做各個擊破。這次海巡追緝中國三無快艇事件，按照民主國家處理責任這類事情，就是要有司法紀錄、司法調查，不可能因為中共說了一套來嚇我們，政府就放棄原則，而一旦放棄原則就會無法收拾。

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