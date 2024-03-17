中國海警連兩天擾金門水域 海巡驅離

金門海巡隊於東碇海域持續投入四艘至六艘巡防艇，積極協助中方搜救「閩龍漁六一二二二號」漁船失蹤船員，東碇島駐軍也嚴密監控海上動態。（取自國防部發言人臉書）

2024/03/17 05:30

又四艘編隊航入我國禁限制水域 顯示是有計畫性動作

〔記者邱俊福／台北報導〕前天中國有四艘海警船編隊航入我國金門禁限制水域巡查後，昨天上午再度有四艘編隊航入我國金門禁限制水域，一連兩天航入我海域，顯示是有計畫性的動作，海巡署皆立即派遣兩艘巡防艇平行伴航監控，也對中國海警船進行廣播驅離，兩次都歷經一個多小時後，中國海警船才駛離我海域。

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我巡防艇伴航監控 廣播驅離

海巡署表示，昨天上午八時五十四分許，編號一四六○八、二二○二、二二○三、一四六○四的中國海警船，編隊航入我國金門禁限制水域，海巡馬上調派兩艘巡防艇前往全程平行嚴密監控，並以廣播方式要求立即改變航向，離開我國禁限制水域，直至上午十時六分許，四艘海警船才離開我國海域。

前天下午三時許，有四艘中國海警船，集結從金門西南方海域航入金門禁限制水域，海巡署派遣巡防艇前往監控、驅離，約下午四時許海警船駛離，昨天又再度航入我金門禁限制水域。

失蹤中國漁民 我方持續協尋

海巡署也強調，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，白天持續投入四艘至六艘巡防艇的海上能量，積極協助本月十四日中籍「閩龍漁六一二二二號」漁船於東碇海域沉沒搜救工作。

海巡指出，我方水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，中國此集結編隊航入我海域的行為，已嚴重影響海上交通秩序及安全，為避免肇生海事事故，呼籲中國停止類似行為，以確保海上航行安全，並讓海巡能量全力投入搜救工作，儘早完成搜救行動。

中國四艘海警船艦昨再入我金門禁限制水域，海巡署派艦艇監控、廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

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