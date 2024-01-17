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中國社群平台流傳作票假訊息 台灣基進：政府鴕鳥心態後果

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

台灣基進黨主席王興煥。（資料照）

2024/01/17 10:37

〔記者李文馨／台北報導〕針對日前有大量指涉選務機關「作票」的假訊息於「抖音」等社群廣泛流傳，台灣基進黨主席王興煥今（17）日表示，台灣基進過去不斷示警中國社群平台在台發展影響力，這件事是政府「鴕鳥心態」後可預見的後果，更是未來4年常態，政府若再不正視問題，未來恐怕是更難因應。

王興煥表示，TikTok（應為抖音）等中國社群平台對民主政治的危害，已是近年來國際社會乃至於民主陣營的共識。眾多西方國家都開始著手進行公務機關的禁止，如立法規範針對類似社群平台的營運與內容做政策性管理。台灣雖已明令公務機關不得使用，然而，是否更應全面性立法規範，乃至於禁止，是政府即刻要面對與解決的問題。

王興煥指出，過去以來，台灣基進大聲疾呼政府嚴肅面對TikTok（應為抖音）、小紅書等中國社群APP對台灣的文化統戰、資訊戰統戰的危害。然而，無奈包括數位發展部、唐鳳、NCC、文化部，甚至是行政院及國安部門，對此皆消極以對、不置可否、鴕鳥心態。

王興煥說，消極面對的結果，如今台灣社會必須共同承擔，為了澄清「作票」假訊息帶給中選會極大的選務負荷，導致公務員必須疲於奔命面對大量資訊戰的攻擊，將是未來4年常態，這是政府消極處理中國社群平台在台發展影響力，可以預見的後果。

王興煥認為，未來4年賴政府將面臨嚴峻考驗，預料國政的推動將被國民黨與民眾黨聯手掣肘，要立法修法對中國社群平台進行管理，恐將比過去更加艱辛。過去不做，未來要做，唯有靠政府與有志之士的共同覺醒。

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