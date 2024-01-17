應對抖音危害 政院：須整體性規範

中國短影音平台「抖音」等對台灣的危害要如何規範？政院坦承至今仍處於研擬階段。（歐新社資料照）

2024/01/17 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國短影音平台「抖音」等對台灣的危害要如何因應及規範？行政院政務委員羅秉成昨坦言，世界各民主國家都面臨言論自由的挑戰，但在網路治理上，台灣的政策和法律還是要跟上。他認為，必須要有一個整體性的規範，政策考量的點包括法律的必要性及技術的有效性。

二○二四大選甫落幕，多段質疑作票的「抖音」、TikTok（抖音海外版）謠言影片在年輕學子間瘋傳，引起教師擔憂。事實上，行政院已下令公部門禁止使用「抖音」等軟體，前年底也曾邀集七大部會，研商對民間危害的因應對策，但至今仍處於研擬階段。

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「現在還沒有到做政策決定的時機。」羅秉成說，一是事涉言論自由；其次，整體政策必須考量法律的必要性和技術的有效性。「我們都知道它所生的影響何在，但要使用的政策工具和法律作為，一旦與言論自由有關，就要非常謹慎，否則會適得其反。」

羅秉成表示，法律的必要性在於，是在什麼條件下才能夠禁這樣的平台，除「抖音」之外，其他影音平台會否有類似情形？之前美國蒙大拿州擬禁「TikTok」，被挑戰違反言論自由違憲。「政策決定如何劃那條線？」其次，網路世界資訊互相串連，比如說「TikTok」的一些影音，也會跑到YouTube去，要如何阻絕？技術的有效性也要考量。

羅秉成認為，這件事不單只是「抖音」或「TikTok」，幾乎是講網路有害言論，更廣泛地說，是指危害兒少身心、假訊息等，必須做整體性的規範。他說：「我們不是極權國家，必須要拿出規範性的標準和內容，這是不容易的事。」

他舉例，就像當初國家通訊傳播委員會（NCC）推動「數位中介服務法」對平台業者的課責，條件要放在哪？「給它太重的責任，就讓它扮演言論審查的角色；但若不管，放任就會產生危害，這非常考驗國家的政策思維和法律處置。」

不過，NCC前年提出的「數位中介服務法草案」，最後因內容惹議而喊卡，未再推動修法。

羅秉成說，其他國家是有比較總體性的處理，比如歐盟已通過「數位服務法」，英國也推出「網路安全法」，因為才剛通過，究竟能否抑制網路危害性內容，其效果仍有待觀察。

羅秉成也提到，這些大平台沒有在台灣設立分公司，也沒有指定代理人，其伺服器和資料全部在境外，所有行為都在網路上完成，在這種情形下，要用國內法律管轄域外行為，必須要的一個前提是：「平台業者能落地。」

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