TikTok散布假訊息 檢察機關要查辦

總統及立委選舉剛結束，抖音海外版（TikTok）開始出現大量台灣總統選舉作票的假訊息短影音，檢察機關將啟動偵辦。（法新社檔案照）

2024/01/17 05:30

〔記者錢利忠、王錦義／綜合報導〕總統及立委選舉剛結束，抖音海外版（TikTok）開始出現大量台灣總統選舉作票的假訊息短影音。檢察機關指出，此類爭議訊息，各地檢署將交由「AI生成或深度偽造（Deepfake）假訊息案件處理中心」專責主任檢察官偵辦，先向平台業者申訴，要求平台協助盡快下架，之後會針對散布者啟動偵辦。

TikTok深入校園

公民老師疲於解釋

花蓮縣有國中公民老師昨表示，這兩天跟學生閒聊，全都是在澄清「民進黨總統當選人賴清德作票」的謠言，學生的資訊來源全是TikTok，而且普遍相信，情況相當嚴重。中選會雖然多次發布新聞稿澄清，但效果有限。

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王姓教師說，台灣選舉行之有年，很多老師都有參加選務工作，不可能發生作票的狀況，已經請學校老師們加強媒體素養與媒體識讀，但TikTok已經是國安問題，希望政府一定要慎重以待，禁絕可能效果不大，而且禁了TikTok又有別的平台，資訊戰無孔不入。

對此，檢方指出，如在選舉期間散布假訊息，可能涉及總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選等罪，檢方受理報案或主動察覺不法，將即刻施行「立即澄清」、「迅速下架」及「溯源追查主嫌」三步驟；如查獲國人配合境外勢力散布影響選舉的假訊息，將朝反滲透法、意圖使人不當選等方向偵辦。

倘若是在選舉結束後散布假訊息，例如散布選務機關「作票」，被指涉的選務機關應出面澄清。檢方認為，如果公開澄清後，仍有國人刻意透過社群平台散布，或刻意剪輯影像不實影射，不實影像如牽涉選票文書，可能衍生非告訴乃論的偽造文書犯行，檢方可啟動偵辦；如涉不實言論，被指涉對象也可出面提告誹謗罪。

檢方指出，抖音是國際公司，我國行政機關正與抖音建立對口單位，受害人若為行政機關，可先行澄清，並請抖音移除爭議訊息；如為個人受害，也可透過平台申訴，要求下架。檢方接獲提告，也將請平台提供爭議帳號資訊，對相關涉案人啟動刑事偵查。

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