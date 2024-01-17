抖音、TikTok瘋傳作票影片洗腦 學者：再不設防將亡國

抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，在年輕學生族群瘋傳，即使中選會出面澄清，許多年輕人仍堅信民進黨作票。（翻攝自IG）

2024/01/17 05:30

〔記者陳鈺馥、徐子苓／台北報導〕抖音、TikTok（抖音海外版）頻道出現多則指控台灣選務作票影片，在年輕學生族群瘋傳，即使中選會出面澄清，許多年輕人仍堅信民進黨作票。學者警告，抖音有資安問題，更是中共對台訊息戰爭的平台，政府不能直接棄守，應該禁用或降頻、限制流量，若再不設防，以後將會亡國。

即使中選會澄清 仍有年輕人堅信謠言

根據台灣網路資訊中心報告，去年台灣全部人口中，使用抖音／TikTok者已達廿二．三％，其中年輕族群使用者最多。

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成大電機系教授李忠憲受訪說，抖音有資安問題，使用抖音會被竊取個資，但年輕人覺得抖音影片好玩，沒什麼資料可被偷。抖音影響認知非常大，有家長反映連國小生都會講「台灣的選擇柯文哲」，也有許多學生深信作票影片，還說長大後要「制裁民進黨」。

中共對台訊息戰爭平台 政府不能棄守

李忠憲指出，抖音／TikTok在台灣有數百萬用戶，只要年輕人願意相信，中國就贏了。抖音背後由中共控制，該平台不是用來傳遞正確訊息，而是用來影響台灣人認知、散播謠言、抹黑政府，「把年輕人洗成喜歡中國的樣子」。

他強調，抖音是中國的社群媒體，也是中國資訊戰工具，民進黨政府若再不設防、臉皮很薄，認為管抖音會影響言論自由，之後就是等著亡國。

台大電機系教授林宗男說，中共利用抖音平台撕裂台灣民主社會，國安單位、數發部有做什麼因應？防制抖音危害比發展生成式AI重要吧？若繼續毫無作為，未來也不用選舉了。

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