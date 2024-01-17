「作票」短片瘋傳 澄清速度趕不上謠言擴散

抖音或海外版TikTok已列入「危害國家資通安全產品」清單，禁止公部門資通設備和所屬場域使用。（路透社，資料照）

2024/01/17 05:30

〔記者徐子苓／台北報導〕總統大選結果出爐後，部分網友質疑「作票」，相關影片在TikTok（抖音海外版）等平台上瘋傳，更有老師發現，學生普遍相信抖音上的作票謠言。抖音及TikTok與中國政府關係密切，數位發展部昨重申，已禁止公部門使用，民間方面則是加強媒體識讀教育；至於是否要全面禁用，仍未有定論。

加強民間媒體識讀教育

記者昨在TikTok上以「作票」為關鍵字搜尋，結果出現大量質疑選舉作票的短影音，且影片觀看數都十分可觀，數個熱門影片在短短三天內累積破百萬人次觀看，吸引上千留言與轉發，可見其有如病毒的擴散速度。

請繼續往下閱讀...

事實上，「台灣事實查核中心」已經針對相關影片查核，並證實為錯誤訊息；中選會也多次發布澄清，仍無法趕上謠言的聲量與傳播速度。

數位發展部次長李懷仁對此表示，數位部是以「國家資安」的角度進行管理，限制公部門使用有資安疑慮的產品，而抖音（僅中、港、澳可用）或TikTok已列入「危害國家資通安全產品」清單，禁止公部門資通設備和所屬場域使用。

李懷仁強調，此議題也已由行政院專案小組進行審視，教育部在媒體識讀上也會提醒國人注意，這些內容不僅有可能危害到兒少健康，也涉及假訊息、認知操作。

根據台灣網路資訊中心報告，去年台灣全部人口中，使用抖音／TikTok者已超過兩成，達廿二．三％，其中年輕族群使用者最多，十八至廿九歲占三十五％。

報告指出，TikTok的快速竄紅，除了初期以兒童青少年群體為目標的策略奏效，更關鍵的是兩大特性：短影音與演算法。TikTok影音的內容是簡短而零碎的，另一方面，使用者的觀看行動也是切割碎裂的，難以形成對事件的完整理解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法