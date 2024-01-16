喊內參民調沒做假！柯文哲劍指美麗島民調批：營造棄保效應

柯文哲發文說，民眾黨內參民調不會做假，「在最後關卡，我方無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同，都是我與競選團隊，必須持續努力的方向。」（資料照）

2024/01/16 23:25

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批柯文哲內參民調失真 前幕僚吳靜怡：不為「假老二」好好解釋？

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨總統落選人柯文哲前幕僚吳靜怡（Grace Woo）今早在臉書發文痛批，柯文哲在總統大選前公布內參的求真民調民調最失真、誤差值最高，要求他出面開記者會說明民調「假老二」的疑慮。對此，柯文哲今晚發文說，民眾黨內參民調不會做假，更劍指「美麗島民調」一度做出他只有14％佔比，顯然失準。

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柯文哲發文說，這幾天，許多支持者寄信或打電話到中央黨部、地方黨部，乃至他的社群平台，寄來監票過程拍下的影片。不管是票箱裡有夾層、數百張選票被人竊走、開票與唱票不一致等。儘管李進勇主委拍胸脯擔保選務過程絕對沒有問題，但這麼多大小不一的失誤，難免讓人民有所質疑，應該要有更好的方法。

「台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票，也讓許多人喪失公民權益，」柯文哲承諾，接下來民眾黨新任8名立委，會督促中選會加強數位化，避免人為失誤，並跟上時代的進步。

此外，針對民調的檢視，柯文哲說明，他最後的得票率為26.5％，如果以封關民調來看，大多數的民調都把他的支持度壓低，而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應，特別是美麗島民調，一度做出他只有14％佔比，顯然失準。

「我們的內參民調，選前評估是三足鼎立，」柯文哲解釋，為何最後也呈現巨大落差？民眾黨內參民調有兩種，一是「全市話」、二是「市話加計手機」，無論哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，絕對不可能造假。

柯文哲寫道，仔細看，他們「全市話」封關民調其實與結果非常接近，但在評估選情時，採「加計手機」後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於「現實」，就要看「投票率高低 」，年輕族群投票率愈高，就會與他們的民調結果更接近，但這一次投票率僅7成1，使結果不如預期。

他也提到，許多研究選情的學者也都指出，2024總統大選是「20年來最難預測」，「因為這是一場真正的三人賽」。各種突發事件，比方國家級警報、封關後多方違規釋出民調，甚至假冒郭台銘董事長之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願。

最後，柯文哲總結，「在最後關卡，我方無法阻絕棄保、衝高投票率或爭取更多高齡長者的認同，都是我與競選團隊，必須持續努力的方向。」

民眾黨主席柯文哲晚間在臉書發文說，民眾黨內參民調不會做假，更劍指「美麗島民調」一度做出他只有14％佔比，顯然失準。（擷取自柯文哲臉書）

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