陳佩琪爆國民黨選後狂來電！柯文哲嘆：不會再上第2次當了

民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪今晚在臉書爆料，國民黨在選後多次打電話給柯文哲。（陳佩琪臉書）

2024/01/16 21:53

〔記者林哲遠／台北報導〕大選結束後，民眾黨躍升國會「關鍵少數」，面對即將來臨的立法院正副院長選舉，國民黨也拋出想尋求合作的善意。不過，民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪今晚在臉書爆料，國民黨在選後多次打電話給柯，柯文哲更向她抱怨，「我已經不想接了，被騙一次，就不會再上第二次當了。」陳佩琪更痛批，這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，若接他電話，搞不好會錄音。

陳佩琪說，身為柯文哲的另一半，自己也是最忠誠的柯粉，那段日子在他身旁聽了許多藍白合中對方當事人、主帥捎給他的第一手資訊，當然我方陣營有不同看法的也很多，很多人對他遊說說，在野要整和才有希望勝選，但對方當事人和主帥捎來的整合條件，都只有先生去當副的份，不然就是退出，不然就是去當不分區，這些羞辱人的選項，根本不是整合，是想不費一兵一卒降人之黨。

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「那一次，他單獨一人和對方主席、前總統會面，耳根子軟的他幾乎快讓對方得逞了，名嘴也說民眾黨要滅黨了，不分區只剩三席了…」陳佩琪透露，知道先生當時承受的壓力之大，只是自己也焦慮到忍不住當面向他表達看法，結果是面臨一場夫妻近幾來少有的衝突。

陳佩琪表示，「我跟一般柯粉一樣，認為藍白合，柯粉的票大多只會shift到綠陣營去，僅極少數才接受你去當人家副手，還願意把票投給你，結果是雙雙一起沉淪，還帶衰了民眾黨，選輸了，他們還有民代立委縣市首長，但你辛辛苦苦創立的民眾黨還剩下什麼，我贊成挺著胸膛倒下，而非選擇雙雙跳涯自殺。」

「我甚至跟他說，最後如果是侯正柯副，連我陳佩琪這個大柯粉都投不下去，更何況其他人。」陳佩琪進一步透露，記得協議最終結果出來前幾天，她把臉書都寫好了，心裡盤算哪天最終結論出來，就PO出來昭告天下，「我說，你當人家副的，理想抱負一切隨風而逝，從此你的造勢舞台不會有佩琪的身影。」

陳佩琪坦言，當時柯文哲面臨龐大的壓力，當她講出這話時，柯對她吼了一聲，「我不想聽」這句話縈繞在她腦海中久久無法散去，「我第一次覺得我失去了平日熟悉的枕邊人了。」幸好現在的他已經回到過去熟悉的那個凡事正面向前看的文哲。

「今早他整裝要出門前，在玄關跟我說：『XXX打好幾次手機給我，新的、舊的手機都打， 我已經不想接了，被騙一次 ，就不會再上第二次當了。』陳佩琪怒批，國民黨在整合過程毫不考慮勝選機率最大的組合，心中只有他們為正的這種選項，想當初跟他們談就是一項錯誤，先畫靶再射箭，試問以後誰願意跟他們談呢？

陳佩琪直言，操作棄保本就是不道德的行為，但對方陣營有人還在選戰後期大喇喇地拿出來講， 甚至把沒站出來挺他們的人說成「狗熊」，選後再說沒選他們的100多萬投柯者會後悔，真是讓人憤怒無言。

「慶幸我那熟悉的老公回來了，」陳佩琪表示，她贊同柯文哲不想接國民黨電話的作法，「這種人家給的私訊，會把他當眾唸出來，或是by保母指令要你唸就唸的人，若接他電話， 搞不好還會給人錄音呢， 哪天就算當眾給你放出來，也不意外，選戰結束了，還是彼此尊重、各自安好吧！」

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