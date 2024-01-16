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批柯文哲內參民調失真 前幕僚吳靜怡：不為「假老二」好好解釋？

柯文哲團隊前幕僚，批評柯的內參求真民調、街頭木炭民調最失真且誤差值最高。（資料照）

柯文哲團隊前幕僚，批評柯的內參求真民調、街頭木炭民調最失真且誤差值最高。（資料照）

2024/01/16 14:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲團隊前幕僚吳靜怡（Grace Woo），今天（16日）在臉書痛斥柯文哲總統大選前內參的求真民調、街頭木炭民調最失真且誤差值最高，要求柯文哲出面開記者會說明，質問難道柯就不需要為了他的民調是否為「假老二」出來好好解釋？更直言講話很屌的男人，選完變假屌，讓誠信一再的對折！

吳靜怡臉書指出，柯文哲團隊在封關前一刻，拿出求真民調、木炭民調並保證是最真實的民調，不只排行老二還距離賴清德很近，但選後結果並非如此。

吳靜怡認為，柯文哲高舉的「科學、理性、務實」招牌，變成了「柯學、誤食、假老二」，並強調柯文哲應該就民調是否為「假老二」出來好好解釋，安撫小草的情緒。

吳靜怡說，網紅愛莉莎莎大動作質疑「作票」再輕輕說抱歉，使得很多人相信這些不實指控，造成社會撕裂，如果愛莉莎莎深信作票就採取司法動作，不要只是發發限動而已。

吳靜怡同時還痛斥柯文哲為了選戰，帶起「說話像放屁不用負責任」的社會風氣，質疑柯「難道你希望台灣的孩子都變成如此？」

吳靜怡也向黃國昌喊話，希望黃能講一下柯文哲聲稱有人拿2億美金要他當侯友宜副手，以及柯文哲民調為何搞成「假老二」的原因。

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