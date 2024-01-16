謝立功爆8名不分區僅1人簽「2年條款」 民眾黨駁：造謠博聲量

前民眾黨秘書長謝立功今日接受節目專訪時透露，民眾黨前8名不分區立委，只有一位有簽兩年條款。（記者林哲遠攝）

2024/01/16 15:58

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨在今年大選中斬獲8席不分區立委，一舉成為國會中的關鍵少數，有望左右立法院正副院長選舉。值得關注的是，民眾黨內不分區更增設「2年條款」，若藍綠和民眾黨合作，恐留下2年後需重新談判的疑慮。不過，前民眾黨秘書長謝立功今日接受節目專訪時透露，前8名不分區立委，其實只有一位有簽2年條款。

民眾黨高層人士去年透露，柯文哲曾在選決會中敲定，民眾黨不分區立委就是2年，也意味著將效法過去台聯實施的「2年條款」，不分區立委當2年就換人。

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針對2年條款，主持人康仁俊提問，過去立法院做2年條款最落實的就是台聯，當時台聯的許忠信也是有落實2年條款，不過他這次也跳到民眾黨掛不分區，那這次民眾黨的2年條款也是一樣會落實嗎？還是講講而已？

謝立功透露，據他所知，前8名不分區立委，只有一個人有簽2年條款，至於是誰還不能公開透露。

「如果他們都有簽，後面9到16名會不會更努力？」謝立功認為，下一波2年後就是9到16名上來，就能給他們更強的誘因，若他們覺得2年條款只是講講，後來都沒有兌現，其實每一個輔選的人一定都要有誘因。

謝立功強調，一個黨要成長，有時候是為了一個人，有時候是為了一群人，柯粉鐵在那很好，但要慢慢往外跨才行。他也直言，「自己私下講沒人聽我的，若他不公開講，有人會來甩我嗎？」

面對指控，民眾黨發言人楊寶楨稍早反駁，謝所說的內容是不實指控，更痛批謝立功不要拿錯誤資訊持續在外造謠，只為博取個人聲量，也別一直唱和國民黨，找戰犯找到民眾黨來。

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