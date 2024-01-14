張亞中：國民黨是「知恥要臉」的百年政黨 朱立倫應負責去職

侯友宜、趙少康（右）、國民黨黨主席朱立倫（左）等人13日在開票現場向群眾致意。（資料照，記者廖振輝攝）

2024/01/14 21:55

〔記者施曉光／台北報導〕過去曾與國民黨主席朱立倫競選黨魁的國民黨中央評議委員、孫文學校校長張亞中今晚發出聲明，呼籲朱立倫負責去職，以利國民黨徹底改造，他強調，國民黨連續第3次大選慘敗，沒有贏回中華民國，如果再不能徹底改造革新，不僅無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄。

張亞中表示，很遺憾已經兩任主席兩次都敗選的朱立倫，在昨天敗選當晚，只是表達「要深自反省，改革的道路不能停止」，不願承擔未能贏回中華民國的敗選重大責任，國民黨雖沒有敗選黨主席必須下台的規範，但是一個「知恥要臉」的百年政黨。

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至於黨中央把民眾黨的黃珊珊，柯文哲與郭台銘甚至前總統馬英九當成代罪羊的戰犯，他說，「更是不知恥的託辭」。

張亞中指出，這次大選國民黨有3大戰略錯誤，分別為棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召；受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊，勉強支持者接受；黨主席在選戰之初以「藍白合」為基本策略，但卻無格局與能力促成，終於導致破局，並惡言相向。

對於國民黨立委選舉席次有所增加，張亞中說，難道不是因為之前的席次實在太低所致？功勞應屬地方還是中央？而且國民黨的不分區得票數仍輸給民進黨，席次也無法過半，「這也值得沾沾自喜，甚而做為推卸戰敗責任的理由？」他直言，立委席次的所得，並不足以掩蓋黨的重大挫敗，以及主持選戰戰略設計之人的失敗責任。

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