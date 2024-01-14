為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

張亞中：國民黨是「知恥要臉」的百年政黨 朱立倫應負責去職

侯友宜、趙少康（右）、國民黨黨主席朱立倫（左）等人13日在開票現場向群眾致意。（資料照，記者廖振輝攝）

侯友宜、趙少康（右）、國民黨黨主席朱立倫（左）等人13日在開票現場向群眾致意。（資料照，記者廖振輝攝）

2024/01/14 21:55

〔記者施曉光／台北報導〕過去曾與國民黨主席朱立倫競選黨魁的國民黨中央評議委員、孫文學校校長張亞中今晚發出聲明，呼籲朱立倫負責去職，以利國民黨徹底改造，他強調，國民黨連續第3次大選慘敗，沒有贏回中華民國，如果再不能徹底改造革新，不僅無顏臉面對前人先烈，也終將會被人民與歷史唾棄。

張亞中表示，很遺憾已經兩任主席兩次都敗選的朱立倫，在昨天敗選當晚，只是表達「要深自反省，改革的道路不能停止」，不願承擔未能贏回中華民國的敗選重大責任，國民黨雖沒有敗選黨主席必須下台的規範，但是一個「知恥要臉」的百年政黨。

至於黨中央把民眾黨的黃珊珊，柯文哲與郭台銘甚至前總統馬英九當成代罪羊的戰犯，他說，「更是不知恥的託辭」。

張亞中指出，這次大選國民黨有3大戰略錯誤，分別為棄黨內初選制度於不顧，以主席個人意志獨斷專行，強行徵召；受徵召者政策方向不明，沒有完整準備，對黨的基本立場並不熟悉，所有政策都是在選戰開始之後，急就章的拼湊，勉強支持者接受；黨主席在選戰之初以「藍白合」為基本策略，但卻無格局與能力促成，終於導致破局，並惡言相向。

對於國民黨立委選舉席次有所增加，張亞中說，難道不是因為之前的席次實在太低所致？功勞應屬地方還是中央？而且國民黨的不分區得票數仍輸給民進黨，席次也無法過半，「這也值得沾沾自喜，甚而做為推卸戰敗責任的理由？」他直言，立委席次的所得，並不足以掩蓋黨的重大挫敗，以及主持選戰戰略設計之人的失敗責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
朱立倫是否應下台？ 中市新科立委廖偉翔︰找戰犯無助於事
2024/01/14 12:24

朱立倫是否應下台？ 中市新科立委廖偉翔︰找戰犯無助於事
藍營前發言人蕭敬嚴：球隊戰績不好、總教練朱立倫理當請辭負責
2024/01/14 08:31

藍營前發言人蕭敬嚴：球隊戰績不好、總教練朱立倫理當請辭負責

大華特區低調富人區 景觀新大樓限量
朱立倫避答「會請辭嗎」 凌濤要「罪魁禍首」黃珊珊道歉
2024/01/13 21:22

朱立倫避答「會請辭嗎」 凌濤要「罪魁禍首」黃珊珊道歉

惠文學區「雲頂」 綠地、捷運、商圈一次到位
政治今日熱門

2024總統立委選舉 開票結果

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播