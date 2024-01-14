朱立倫是否應下台？ 中市新科立委廖偉翔︰找戰犯無助於事

新科立委廖偉翔與母親市議員黃馨慧一起掃街（記者蘇金鳳攝）

2024/01/14 12:24

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委席次雖贏過民進黨，但是總統卻失利，黨主席朱立倫是否應下台？中市第4選區立委當選人廖偉翔今車掃謝票受訪表示，這個階段不應該開始找戰犯，大家應該團結所有力量，在野黨要整合一起，才能監督政府，任何對內檢討都無助於事；至於台中市立委大勝，盧秀燕是否成共主，廖偉翔指出，期待媽媽市長為藍營承擔，輔選，為人民貢獻。

由於國民黨內部為黨主席朱立倫是否下台意見不一，新科立委廖偉翔表示，這個階段不應該開始找戰犯，大家應該團結所有力量，在野黨要整合一起，才能監督政府，任何對內檢討都無助於事。

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此外，盧秀燕主導的中市立委選舉，翻轉民進黨的盤，未來是否成為共主，廖偉翔表示，中台灣及全台灣的輔選，媽媽市長盧秀燕功不可沒，尤其是台中市在野藍白合，心胸開海納百川，為蔡壁如輔選，竟讓深耕一選區多年的立法院副院長蔡其昌只贏七千多票，盧秀燕輔選整合能力非常厲害，總統及立委輔選非常認真，週末日都去跑，期待媽媽市長為藍營承擔，輔選，為人民貢獻。

未來藍白關係，廖偉翔表示，任何福國利民法案，在野黨都可以努力合作推動，三黨不過半，在野黨要團結在一起，好好監督合作。

廖偉翔表示，目前在野黨最重要一戰，關係立法院龍頭，藍白在野黨要好好合作，把立法院鞏固起來，才有辦法監督力量，過去8年來國會缺乏監督力量，國會需要改革，是藍白共同理念，就要團結起來，展現最強監督力道。

至於立法院龍頭是誰？廖偉翔表示，人選要尊重黨中央，黨中央會有所安排，在野黨最大黨，想辦法把第一戰立院龍頭先打贏，必須展現出最強的監督力道，這是在野黨應該要做。韓國瑜是否當立法院龍頭？是大家期待人選。

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